Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
129
Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

Рогалики – любимая домашняя выпечка к чаю во многих семьях. Для них нужно сделать очень простое тесто, из которого легко можно будет сформировать изделия. А для начинки возьмите повидло или шоколадную пасту.

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

Ингредиенты:

  • мука – 400 г
  • сливочное масло – 200 г
  • сахар – 2-3 ст.л.
  • соль – щепотка
  • сметана – 200 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • ванилин – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • повидло или шоколадная паста – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

1. Масло натереть на терке и смешать с мукой, сахаром и солью.

2. Добавить сметану, разрыхлитель и ванилин. Замесить мягкое, нежное тесто.

Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

3. Разделить тесто на 3 части.

4. Каждую раскатать в круг и разрезать на 8-12 треугольников.

Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

5. На широкий край треугольника положить немного начинки и свернуть.

Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

6. Выложить на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут – рогалики должны быть едва золотистые.

7. Немного охладить, можно присыпать сахарной пудрой.

Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты