Вкусные домашние рогалики к чаю: делимся секретами приготовления удачного теста
Рогалики – любимая домашняя выпечка к чаю во многих семьях. Для них нужно сделать очень простое тесто, из которого легко можно будет сформировать изделия. А для начинки возьмите повидло или шоколадную пасту.
Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 2-3 ст.л.
- соль – щепотка
- сметана – 200 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- ванилин – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- повидло или шоколадная паста – по вкусу
Способ приготовления:
1. Масло натереть на терке и смешать с мукой, сахаром и солью.
2. Добавить сметану, разрыхлитель и ванилин. Замесить мягкое, нежное тесто.
3. Разделить тесто на 3 части.
4. Каждую раскатать в круг и разрезать на 8-12 треугольников.
5. На широкий край треугольника положить немного начинки и свернуть.
6. Выложить на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут – рогалики должны быть едва золотистые.
7. Немного охладить, можно присыпать сахарной пудрой.
