Рогалики – любимая домашняя выпечка к чаю во многих семьях. Для них нужно сделать очень простое тесто, из которого легко можно будет сформировать изделия. А для начинки возьмите повидло или шоколадную пасту.

Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 400 г

сливочное масло – 200 г

сахар – 2-3 ст.л.

соль – щепотка

сметана – 200 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

ванилин – щепотка

Ингредиенты для начинки:

повидло или шоколадная паста – по вкусу

Способ приготовления:

1. Масло натереть на терке и смешать с мукой, сахаром и солью.

2. Добавить сметану, разрыхлитель и ванилин. Замесить мягкое, нежное тесто.

3. Разделить тесто на 3 части.

4. Каждую раскатать в круг и разрезать на 8-12 треугольников.

5. На широкий край треугольника положить немного начинки и свернуть.

6. Выложить на пергамент и выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут – рогалики должны быть едва золотистые.

7. Немного охладить, можно присыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: