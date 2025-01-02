Одним из самых любимых видов выпечки с детства являются рогалики. Конечно, лучшие рогалики – это те, которые были приготовлены заботливыми руками родного человека, а не приобретены в магазине.

Видео дня

Фудблогер Юлия Очеретян в Instagram рассказала, как приготовить домашние рогалики так, чтобы наслаждался ими каждый член семьи. Тесто получится нежное и легкое, а начинку можно использовать по своему вкусу.

Ингредиенты на 32 шт

Сметана 20% – 200 гр

Сахар – 40 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Соль – ¼ ч.л.

Масло – 100 гр

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Мука 300 гр + 50 гр

Ингредиенты для начинки

Яблочное или сливовое повидло

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты теста в глубокой емкости и замешиваем тесто.

2. Раскатываем тесто и вырезаем треугольники небольшого размера.

3. На широкий край треугольника выкладываем начинку и формируем рогалик.

4. Выкладываем рогалики на застеленный пергаментом противень и выпекаем до золотистости.

5. Присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты рогаликов: