Вкусные домашние рогалики, которые получаются у всех: пошаговый рецепт
Одним из самых любимых видов выпечки с детства являются рогалики. Конечно, лучшие рогалики – это те, которые были приготовлены заботливыми руками родного человека, а не приобретены в магазине.
Фудблогер Юлия Очеретян в Instagram рассказала, как приготовить домашние рогалики так, чтобы наслаждался ими каждый член семьи. Тесто получится нежное и легкое, а начинку можно использовать по своему вкусу.
Ингредиенты на 32 шт
- Сметана 20% – 200 гр
- Сахар – 40 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Соль – ¼ ч.л.
- Масло – 100 гр
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Мука 300 гр + 50 гр
Ингредиенты для начинки
- Яблочное или сливовое повидло
Способ приготовления
1. Смешиваем все ингредиенты теста в глубокой емкости и замешиваем тесто.
2. Раскатываем тесто и вырезаем треугольники небольшого размера.
3. На широкий край треугольника выкладываем начинку и формируем рогалик.
4. Выкладываем рогалики на застеленный пергаментом противень и выпекаем до золотистости.
5. Присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.
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