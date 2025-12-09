Орешки со сгущенным молоком – десерт, о котором знает не одно поколение. Мамы и бабушки всегда готовили такое лакомство на праздники. Домашний вариант изделий никогда не сравнится с магазинным, поэтому стоит воспользоваться следующей идеей приготовления.

Идея приготовления домашних сладких орешков со сгущенным молоком опубликована на странице фудблогера mrs.olhamiller в Instagram.

Ингредиенты:

желтки – 4 шт.

масло сливочное – 250 г

мука – 500 г

сахарная пудра – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

вареная сгущенка – 1 банка (идет не вся) + - 50 г мягкого сливочного масла

Способ приготовления:

1. Желтки взбить с сахарной пудрой.

2. Добавить мягкое масло, взбить до однородности.

3. Добавить разрыхлитель.

4. Добавить частями муку, заместить тесто.

5. Дать тесту отдохнуть 30 минут.

6. Выпекать в специальной форме до готовности.

7. Намазать сгущенкой (можно внутрь положить кусочек грецкого ореха) и дать настояться.

