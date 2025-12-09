Вкусные орешки со сгущенкой, как в детстве: как приготовить
Орешки со сгущенным молоком – десерт, о котором знает не одно поколение. Мамы и бабушки всегда готовили такое лакомство на праздники. Домашний вариант изделий никогда не сравнится с магазинным, поэтому стоит воспользоваться следующей идеей приготовления.
Идея приготовления домашних сладких орешков со сгущенным молоком опубликована на странице фудблогера mrs.olhamiller в Instagram.
Ингредиенты:
- желтки – 4 шт.
- масло сливочное – 250 г
- мука – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- вареная сгущенка – 1 банка (идет не вся) + - 50 г мягкого сливочного масла
Способ приготовления:
1. Желтки взбить с сахарной пудрой.
2. Добавить мягкое масло, взбить до однородности.
3. Добавить разрыхлитель.
4. Добавить частями муку, заместить тесто.
5. Дать тесту отдохнуть 30 минут.
6. Выпекать в специальной форме до готовности.
7. Намазать сгущенкой (можно внутрь положить кусочек грецкого ореха) и дать настояться.
