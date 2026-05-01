Домашняя выпечка к чаю не обязательно должна быть сложной. Есть простые рецепты, которые дают отличный результат даже без опыта. Один из таких вариантов – яблочные слойки из теста фило. Они получаются хрустящими, ароматными и очень нежными внутри. Такой десерт легко приготовить из доступных ингредиентов.

Идея приготовления вкусных сладких слоек с яблоками опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 10 листов

яблоки – 800-900 г

масло сливочное – 150 г

сахар – 3 ст.л. (регулируйте по вкусу)

сахар ванильный – 1 ч.л.

корица – 1 ч.л.

мед – для подачи

Способ приготовления:

1. Подготовьте начинку. Нарежьте яблоки небольшими кубиками. Растопите часть сливочного масла на сковороде, добавьте сахар и ванильный сахар.

2. Выложите яблоки и готовьте на среднем огне примерно 10-15 минут, пока они станут мягкими.

3. В конце добавьте корицу и перемешайте.

4. Разморозьте листы теста фило при комнатной температуре. Каждый лист смажьте растопленным сливочным маслом, чтобы выпечка получилась румяной и хрустящей.

5. Сформируйте слойки. Выложите часть яблочной начинки на край листа, аккуратно заверните в рулет или конверт. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и смажьте сверху маслом.

6. Выпекайте слойки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до золотистой корочки. Время выпекания может немного меняться в зависимости от духовки.

7. Готовую выпечку сразу после духовки полейте небольшим количеством меда. Подавайте теплыми или полностью охлажденными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: