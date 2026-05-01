Вкусные яблочные слойки к чаю: готовятся из теста фило
Домашняя выпечка к чаю не обязательно должна быть сложной. Есть простые рецепты, которые дают отличный результат даже без опыта. Один из таких вариантов – яблочные слойки из теста фило. Они получаются хрустящими, ароматными и очень нежными внутри. Такой десерт легко приготовить из доступных ингредиентов.
Идея приготовления вкусных сладких слоек с яблоками опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 10 листов
- яблоки – 800-900 г
- масло сливочное – 150 г
- сахар – 3 ст.л. (регулируйте по вкусу)
- сахар ванильный – 1 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- мед – для подачи
Способ приготовления:
1. Подготовьте начинку. Нарежьте яблоки небольшими кубиками. Растопите часть сливочного масла на сковороде, добавьте сахар и ванильный сахар.
2. Выложите яблоки и готовьте на среднем огне примерно 10-15 минут, пока они станут мягкими.
3. В конце добавьте корицу и перемешайте.
4. Разморозьте листы теста фило при комнатной температуре. Каждый лист смажьте растопленным сливочным маслом, чтобы выпечка получилась румяной и хрустящей.
5. Сформируйте слойки. Выложите часть яблочной начинки на край листа, аккуратно заверните в рулет или конверт. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и смажьте сверху маслом.
6. Выпекайте слойки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут до золотистой корочки. Время выпекания может немного меняться в зависимости от духовки.
7. Готовую выпечку сразу после духовки полейте небольшим количеством меда. Подавайте теплыми или полностью охлажденными.
