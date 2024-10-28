Когда на дворе наступила осень и солнышко больше не радует, начинает хотеться домашнего тепла и уюта. Ничто лучше подарит уют, чем аромат свежей, вкусной выпечки, которая разносится по квартире и буквально приглашает всех собраться на кухне.

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Фудблогер с ником polli_cooking в Instagram рассказала рецепт приготовления кекса с яблоками. Этот вид выпечки станет отличным источником тепла и домашнего уюта, который так необходим осенью.

Ингредиенты

Яблоки – 2 шт

Сахар – 100 гр + 20 гр до яблок

Яйца – 2 шт

Молоко – 150 мл

Сливочное масло – 50 гр

Мука – 180 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Аромат ванили

Имбирь

Корица

Мускатный орех

Гвоздика

Ингредиенты для крошки

Сливочное масло – 20 гр

Мука – 40 гр

Сахар – 40 гр

Способ приготовления

1. Яблоки очищаем и нарезаем, добавляем сахар и специи.

2. Для теста яйца смешиваем с сахаром, добавляем молоко, растопленное сливочное масло, ароматизатор ванили и специи.

3. Замешиваем однородное тесто и добавляем яблоки.

4. Для сладкой крошки совмещаем все ингредиенты и перетираем руками.

5. Тесто переливаем в застеленную пергаментом форму, сверху присыпаем крошкой.

6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

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