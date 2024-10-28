Вкусный кекс с яблоками: самая простая выпечка к чаю
Когда на дворе наступила осень и солнышко больше не радует, начинает хотеться домашнего тепла и уюта. Ничто лучше подарит уют, чем аромат свежей, вкусной выпечки, которая разносится по квартире и буквально приглашает всех собраться на кухне.
Фудблогер с ником polli_cooking в Instagram рассказала рецепт приготовления кекса с яблоками. Этот вид выпечки станет отличным источником тепла и домашнего уюта, который так необходим осенью.
Ингредиенты
- Яблоки – 2 шт
- Сахар – 100 гр + 20 гр до яблок
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 150 мл
- Сливочное масло – 50 гр
- Мука – 180 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Аромат ванили
- Имбирь
- Корица
- Мускатный орех
- Гвоздика
Ингредиенты для крошки
- Сливочное масло – 20 гр
- Мука – 40 гр
- Сахар – 40 гр
Способ приготовления
1. Яблоки очищаем и нарезаем, добавляем сахар и специи.
2. Для теста яйца смешиваем с сахаром, добавляем молоко, растопленное сливочное масло, ароматизатор ванили и специи.
3. Замешиваем однородное тесто и добавляем яблоки.
4. Для сладкой крошки совмещаем все ингредиенты и перетираем руками.
5. Тесто переливаем в застеленную пергаментом форму, сверху присыпаем крошкой.
6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
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