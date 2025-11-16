Вкусный мандариновый десерт на праздники: выпекать не придется

Накануне праздников многие ищут легкие и эффектные десерты, которые не требуют длительного приготовления. Мандариновый десерт без выпекания – именно такое блюдо: нежное, ароматное и очень простое в исполнении. Он состоит из сливочного слоя и яркого мандаринового конфи, которые вместе образуют гармоничный вкус и красивую подачу. Такой десерт удобно готовить порционно, а охлаждение обеспечивает нужную текстуру без всякого использования духовки.

Идея приготовления вкусного мандаринового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты для сливочного слоя:

  • молоко – 200 мл.
  • сливки 33% – 200 мл.
  • ванильный сахар – 10 г
  • желатин – 100 мл.
  • сахар – 80 г

Для мандаринового конфи:

  • мандарины – 3 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Для декора:

  • мёд
  • кокосовая стружка
  • клюква

Способ приготовления:

1. Подготовьте желатин. Залейте его водой и оставьте до полного набухания.

2. В сотейнике смешайте молоко, сливки, сахар и ванильный сахар.

3. Подогревайте на слабом огне до появления легкого пара, не доводя до кипения.

4. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте до полного растворения.

5. Оставьте массу немного остыть.

6. Края пиал или стаканов окуните в мед, а затем в кокосовую стружку – так образуется декоративный "снежный" ободок.

7. Разлейте сливочную массу в формы и поставьте в холодильник до полного застывания.

8. Измельчите мандарины блендером до однородности. Если попадаются дольки кожуры, удалите их.

9. Добавьте сахар и крахмал, перемешайте и прогревайте на плите до загустения. Дайте конфи остыть.

10. На застывший сливочный слой выложите мандариновое конфи ровным слоем.

11. Украсьте клюквой или дополнительной стружкой по желанию.

