Накануне праздников многие ищут легкие и эффектные десерты, которые не требуют длительного приготовления. Мандариновый десерт без выпекания – именно такое блюдо: нежное, ароматное и очень простое в исполнении. Он состоит из сливочного слоя и яркого мандаринового конфи, которые вместе образуют гармоничный вкус и красивую подачу. Такой десерт удобно готовить порционно, а охлаждение обеспечивает нужную текстуру без всякого использования духовки.

Идея приготовления вкусного мандаринового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты для сливочного слоя:

молоко – 200 мл.

сливки 33% – 200 мл.

ванильный сахар – 10 г

желатин – 100 мл.

сахар – 80 г

Для мандаринового конфи:

мандарины – 3 шт.

сахар – 1 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Для декора:

мёд

кокосовая стружка

клюква

Способ приготовления:

1. Подготовьте желатин. Залейте его водой и оставьте до полного набухания.

2. В сотейнике смешайте молоко, сливки, сахар и ванильный сахар.

3. Подогревайте на слабом огне до появления легкого пара, не доводя до кипения.

4. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте до полного растворения.

5. Оставьте массу немного остыть.

6. Края пиал или стаканов окуните в мед, а затем в кокосовую стружку – так образуется декоративный "снежный" ободок.

7. Разлейте сливочную массу в формы и поставьте в холодильник до полного застывания.

8. Измельчите мандарины блендером до однородности. Если попадаются дольки кожуры, удалите их.

9. Добавьте сахар и крахмал, перемешайте и прогревайте на плите до загустения. Дайте конфи остыть.

10. На застывший сливочный слой выложите мандариновое конфи ровным слоем.

11. Украсьте клюквой или дополнительной стружкой по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: