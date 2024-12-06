Вкусный новогодний салат из морепродуктов: можно подать в виде рукавицы Святого Николая
Во время празднования Нового года на столах всегда находится множество разнообразных блюд, начиная от основных и заканчивая десертами. Все они приготовлены с любовью и выглядят празднично. А еще, большинство из них не банальны.
Рецептом одного из таких небанальных салатов в Instagram поделилась фудблогерка Валентина Кущ. Она рассказала, как приготовить салат из морепродуктов и подать его на стол в виде перчатки Святого Николая.
Ингредиенты
- Кальмар отварной – 100 гр
- Креветка отварная – 100 гр
- Крабовые палочки – 100 гр
- Сыр твердый – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Майонез
- Соль
- Перец
- Икра массаго – для украшения
Способ приготовления
1. Отвариваем морепродукты в течение 2 минут в кипятке с солью и лимоном.
2. Даем морепродуктам полностью остыть.
3. Дно тарелки немного смазываем майонезом.
4. Выкладываем салат слоями в таком порядке: натертый сыр – майонез – нарезанные кальмары – майонез – натертое яйцо (один белок оставляем для декора) – майонез – креветка – майонез – крабовые палочки – майонез.
5. Формируем из салата "рукавичку".
6. Украшаем икрой на натертым белком.
7. Отправляем в холодильник на несколько часов и подаем на стол.
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