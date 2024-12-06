Во время празднования Нового года на столах всегда находится множество разнообразных блюд, начиная от основных и заканчивая десертами. Все они приготовлены с любовью и выглядят празднично. А еще, большинство из них не банальны.

Видео дня

Рецептом одного из таких небанальных салатов в Instagram поделилась фудблогерка Валентина Кущ. Она рассказала, как приготовить салат из морепродуктов и подать его на стол в виде перчатки Святого Николая.

Ингредиенты

Кальмар отварной – 100 гр

Креветка отварная – 100 гр

Крабовые палочки – 100 гр

Сыр твердый – 100 гр

Яйца – 2 шт

Майонез

Соль

Перец

Икра массаго – для украшения

Способ приготовления

1. Отвариваем морепродукты в течение 2 минут в кипятке с солью и лимоном.

2. Даем морепродуктам полностью остыть.

3. Дно тарелки немного смазываем майонезом.

4. Выкладываем салат слоями в таком порядке: натертый сыр – майонез – нарезанные кальмары – майонез – натертое яйцо (один белок оставляем для декора) – майонез – креветка – майонез – крабовые палочки – майонез.

5. Формируем из салата "рукавичку".

6. Украшаем икрой на натертым белком.

7. Отправляем в холодильник на несколько часов и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть еще много салатов: