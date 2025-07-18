Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки
С сезонными абрикосами можно приготовить очень вкусный пирог к чаю. Сладкие плоды прекрасно сочетаются с нежным тестом и не превратятся в кашу после выпекания. Это именно тот десерт, который можно очень быстро сделать, когда гости уже на пороге.
Идея приготовления вкусного пирога с абрикосами и творожной заливкой опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло мягкое – 150 г
- творог кисломолочный – 360 г
- пудра – 80 г
- мука – 230 г + на подпил
- разрыхлитель – 2 г
- абрикосы
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт + желток для смазывания;
- ваниль
Способ приготовления:
1. Для теста взбить мягкое сливочное масло с пудрой.
2. Добавить творог, разрыхлитель и муку.
3. Замешать тесто.
4. Разделить его на две части и поставить в холодильник.
5. Разрезать абрикосы пополам и вынуть косточку.
6. Одну половину теста раскатать и выложить в форму.
7. Выложить абрикосы.
8. Залить творожной начинкой.
9. Остальной творог смешать с сахаром, ванилью и 2 яйцами.
10. Взбить блендером. Заливаем этой смесью абрикосы.
11. Раскатать 2 половину теста и выложить сверху.
12. Смазать желтком и запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: