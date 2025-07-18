С сезонными абрикосами можно приготовить очень вкусный пирог к чаю. Сладкие плоды прекрасно сочетаются с нежным тестом и не превратятся в кашу после выпекания. Это именно тот десерт, который можно очень быстро сделать, когда гости уже на пороге.

Идея приготовления вкусного пирога с абрикосами и творожной заливкой опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло мягкое – 150 г

творог кисломолочный – 360 г

пудра – 80 г

мука – 230 г + на подпил

разрыхлитель – 2 г

абрикосы

сахар – 100 г

яйца – 2 шт + желток для смазывания;

ваниль

Способ приготовления:

1. Для теста взбить мягкое сливочное масло с пудрой.

2. Добавить творог, разрыхлитель и муку.

3. Замешать тесто.

4. Разделить его на две части и поставить в холодильник.

5. Разрезать абрикосы пополам и вынуть косточку.

6. Одну половину теста раскатать и выложить в форму.

7. Выложить абрикосы.

8. Залить творожной начинкой.

9. Остальной творог смешать с сахаром, ванилью и 2 яйцами.

10. Взбить блендером. Заливаем этой смесью абрикосы.

11. Раскатать 2 половину теста и выложить сверху.

12. Смазать желтком и запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: