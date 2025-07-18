Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки

С сезонными абрикосами можно приготовить очень вкусный пирог к чаю. Сладкие плоды прекрасно сочетаются с нежным тестом и не превратятся в кашу после выпекания. Это именно тот десерт, который можно очень быстро сделать, когда гости уже на пороге.

Идея приготовления вкусного пирога с абрикосами и творожной заливкой опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram.

Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки

Ингредиенты:

  • сливочное масло мягкое – 150 г
  • творог кисломолочный – 360 г
  • пудра – 80 г
  • мука – 230 г + на подпил
  • разрыхлитель – 2 г
  • абрикосы
  • сахар – 100 г
  • яйца – 2 шт + желток для смазывания;
  • ваниль

Способ приготовления:

Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки

1. Для теста взбить мягкое сливочное масло с пудрой.

2. Добавить творог, разрыхлитель и муку.

3. Замешать тесто.

Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки

4. Разделить его на две части и поставить в холодильник.

5. Разрезать абрикосы пополам и вынуть косточку.

Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки

6. Одну половину теста раскатать и выложить в форму.

7. Выложить абрикосы.

8. Залить творожной начинкой.

Вкусный пирог с абрикосами к чаю: делимся простым рецептом выпечки

9. Остальной творог смешать с сахаром, ванилью и 2 яйцами.

10. Взбить блендером. Заливаем этой смесью абрикосы.

11. Раскатать 2 половину теста и выложить сверху.

12. Смазать желтком и запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

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