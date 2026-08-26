Вкусный рулет из кабачков: добавьте плавленый сыр и чеснок

Рулет из кабачков легко приготовить из простых сезонных продуктов. Нежный овощной корж хорошо сочетается с кремовой творожной начинкой, чесноком и сочными помидорами. Такая закуска выглядит аппетитно и подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Лучше всего готовить рулет заранее, чтобы он успел остыть и хорошо держал форму при нарезке.

Идея приготовления сытного рулета из кабачков опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 800 г

яйца – 3 шт.

мука – 4-5 ст.л.

укроп – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Для начинки:

плавленые сырки – 3 шт.

чеснок – 2-4 зубчика

укроп и петрушка – по вкусу

майонез – примерно 100 г

чёрный молотый перец – по вкусу

помидоры – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте кабачки. Вымойте овощи и натрите их на крупной терке. Посолите и оставьте примерно на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.

2. После этого очень хорошо отожмите массу руками или через марлю. Этот этап важен, ведь лишняя жидкость может сделать корж слишком мягким.

3. К отжатым кабачкам добавьте яйца, измельченный укроп, черный перец и другие специи. Соль добавлять уже не нужно, так как кабачки были посолены ранее. Всыпьте муку и перемешайте все до однородной массы.

4. Противень застелите силиконовым пергаментом и равномерно распределите кабачковое тесто. Старайтесь сделать слой одинаковой толщины по всей поверхности, чтобы корж пропекся равномерно.

5. Выпекайте основу в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут. Корж должен хорошо схватиться и слегка подрумяниться. После выпечки достаньте его из духовки и полностью остудите.

6. Тем временем приготовьте начинку. Плавленые сырки натрите на терке. Добавьте пропущенный через пресс или мелко натертый чеснок, измельченные укроп и петрушку, черный перец и майонез. Перемешайте все до однородной кремообразной массы.

7. Охлажденный кабачковый корж равномерно смажьте сырной начинкой. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками и разложите по поверхности. Не стоит класть слишком много овощей, иначе рулет будет сложнее скрутить.

8. Осторожно сверните корж в плотный рулет. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 1-2 часа. За это время начинка остынет, а рулет станет плотнее и будет лучше держать форму.

9. Перед подачей снимите пленку и нарежьте кабачковый рулет порционными кусочками. Для праздничного стола их можно выложить на большую тарелку и украсить свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: