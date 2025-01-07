Вкусный шашлык из скумбрии: как приготовить маринад
Шашлык из скумбрии – это очень вкусное блюдо, которое может подаваться в качестве основного или закуски. Самое важное в приготовлении этого кулинарного шедевра – подобрать верный маринад. Именно с ним блюдо получится необычайно вкусным и сочным.
Рецептом идеального маринада для скумбрии в Instagram поделилась фудблогер с ником alionakarpiuk. Его также можно использовать для приготовления шашлыка из любого другого вида рыбы.
Ингредиенты
- Скумбрия – 2 шт
- Горчица дижонская – 2 ч.л.
- Горчица французская – 2 ч.л.
- Соевый соус – 2-3 ч.л.
- Мед – 3 ч.л.
Способ приготовления
1. Подмороженную скумбрию очищаем и нарезаем.
2. Вынимаем кость и закручиваем в рулетик.
3. Рыбные рулетики нанизываем на шпажки.
4. Смешиваем все ингредиенты маринада.
5. Рыбку выкладываем на пергамент, смазываем соусом.
6. Выпекаем в течение 30 минут при 180 градусах.
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