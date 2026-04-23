Вкусный шоколадный пирог без яиц и молока: рецепт десерта на скорую руку
Домашний десерт можно приготовить даже без классических ингредиентов – и он все равно будет вкусным. Если под рукой нет яиц или молока, это не повод отказываться от выпечки. Есть простые рецепты, которые всегда удаются и не требуют много времени. Один из таких вариантов – шоколадный пирог на воде с насыщенным вкусом. Он получается нежным, влажным и идеально подходит к чаю или кофе.
Идея приготовления вкусного шоколадного пирога без яиц и молока опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- какао – 35 г
- сахар – 200 г
- сода – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- вода – 240 мл.
- растительное масло – 80 мл.
- яблочный уксус – 2 ст. л.
- ваниль – 1/4 ч.л.
- сахар – 100 г
- какао – 25 г
- кукурузный крахмал – 14 г
- соль – 1/4 ч.л.
- вода – 240 мл.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, соду и соль. После этого влейте воду, добавьте растительное масло, яблочный уксус и ваниль.
2. Тщательно перемешайте до получения однородной шоколадной массы без комочков.
3. Подготовьте форму для выпекания диаметром примерно 18-22 см: застелите ее пергаментом или используйте силиконовую.
4. Перелейте тесто в форму и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте около 45-50 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
5. Пока пирог в духовке, приготовьте шоколадную глазурь. В небольшой кастрюле соедините сахар, какао, крахмал, соль и воду. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не станет густой и глянцевой.
6. Готовый пирог полностью остудите, после чего равномерно полейте его теплой глазурью. Для лучшего результата оставьте десерт в холодильнике на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался и приобрел более плотную текстуру.
