Домашний десерт можно приготовить даже без классических ингредиентов – и он все равно будет вкусным. Если под рукой нет яиц или молока, это не повод отказываться от выпечки. Есть простые рецепты, которые всегда удаются и не требуют много времени. Один из таких вариантов – шоколадный пирог на воде с насыщенным вкусом. Он получается нежным, влажным и идеально подходит к чаю или кофе.

Идея приготовления вкусного шоколадного пирога без яиц и молока опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 200 г

какао – 35 г

сахар – 200 г

сода – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

вода – 240 мл.

растительное масло – 80 мл.

яблочный уксус – 2 ст. л.

ваниль – 1/4 ч.л.

сахар – 100 г

какао – 25 г

кукурузный крахмал – 14 г

соль – 1/4 ч.л.

вода – 240 мл.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, соду и соль. После этого влейте воду, добавьте растительное масло, яблочный уксус и ваниль.

2. Тщательно перемешайте до получения однородной шоколадной массы без комочков.

3. Подготовьте форму для выпекания диаметром примерно 18-22 см: застелите ее пергаментом или используйте силиконовую.

4. Перелейте тесто в форму и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте около 45-50 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.

5. Пока пирог в духовке, приготовьте шоколадную глазурь. В небольшой кастрюле соедините сахар, какао, крахмал, соль и воду. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не станет густой и глянцевой.

6. Готовый пирог полностью остудите, после чего равномерно полейте его теплой глазурью. Для лучшего результата оставьте десерт в холодильнике на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался и приобрел более плотную текстуру.

