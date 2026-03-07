Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится на сковородке
Если вы спешите и нет времени выпекать десерты – приготовьте шоколадный пирог просто на сковородке. Тесто прекрасно прожаривается. Получается очень нежным и воздушным. Сверху добавьте помадку и орехи – получится очень вкусно.
Идея приготовления нежного шоколадного пирога на сковороде опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты для теста (на сковороду 26 см.)
- яйца – 2 шт.
- сахар – 170 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- молоко – 150 мл.
- масло – 80 мл.
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- какао – 2,5 ст.л.
Ингредиенты для пропитки:
- молоко – 100 мл.
- ореховая паста
Ингредиенты для помадки:
- шоколад – 80 г
- молоко – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для теста яйца взбить с сахаром, затем добавить растительное масло.
2. Молоко перемешать и всыпать все сухие ингредиенты.
3. Замешать однородное шоколадное тесто.
4. Теперь смазать сковороду топленым сливочным маслом.
5. Вылить тесто.
6. Готовить пирог на минимальном огне под крышкой (20-30 минут, проверяйте пирог зубочисткой на готовность).
7. Для пропитки к молоку добавить ореховую пасту и перемешать.
8. Готовый пирог немного проколоть зубочисткой.
9. Вылить сверху пропитку и подождать, пока она впитается.
10. Для помадки к шоколаду добавить немного молока и растопить.
11. Смазать помадкой пирог.
12. Посыпать орехами и можно подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: