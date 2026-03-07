Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный шоколадный пирог на сковородке: готовится на сковородке

Если вы спешите и нет времени выпекать десерты – приготовьте шоколадный пирог просто на сковородке. Тесто прекрасно прожаривается. Получается очень нежным и воздушным. Сверху добавьте помадку и орехи – получится очень вкусно.

Идея приготовления нежного шоколадного пирога на сковороде опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для теста (на сковороду 26 см.)

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 170 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • молоко – 150 мл.
  • масло – 80 мл.
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • какао – 2,5 ст.л.

Ингредиенты для пропитки:

  • молоко – 100 мл.
  • ореховая паста

Ингредиенты для помадки:

  • шоколад – 80 г
  • молоко – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для теста яйца взбить с сахаром, затем добавить растительное масло.

2. Молоко перемешать и всыпать все сухие ингредиенты.

3. Замешать однородное шоколадное тесто.

4. Теперь смазать сковороду топленым сливочным маслом.

5. Вылить тесто.

6. Готовить пирог на минимальном огне под крышкой (20-30 минут, проверяйте пирог зубочисткой на готовность).

7. Для пропитки к молоку добавить ореховую пасту и перемешать.

8. Готовый пирог немного проколоть зубочисткой.

9. Вылить сверху пропитку и подождать, пока она впитается.

10. Для помадки к шоколаду добавить немного молока и растопить.

11. Смазать помадкой пирог.

12. Посыпать орехами и можно подавать.

