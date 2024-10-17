Вкусный тыквенный суп со сливками: рецепт самого вкусного осеннего блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт супа

Тыква является одним из самых полезных и вкусных осенних овощей, который можно запекать, готовить из него каши, супы, салаты, закуски и десерты.

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Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа из тыквы, со сливками.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • 1 тыква сорта хоккайдо
  • 1 болгарский перец
  • 2 томаты
  • 1 луковица
  • 1 кабачок,морковь(по желанию)
  • 1 головка чеснока
  • бульон/сливки/кипяток(ими регулировать густоту при взбивании блендером)
  • травы, специи, растительное масло

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте, выложите на противень, присыпьте специями и полейте маслом. Запекайте 35 минут при 200 С.

Запеченные овощи

2. Затем перебейте все вместе блендером, добавьте бульон, сливки или кипяток.

Приготовление блюда

Подавайте с сухарями, сыром!

Готовый суп

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