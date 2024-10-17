Тыква является одним из самых полезных и вкусных осенних овощей, который можно запекать, готовить из него каши, супы, салаты, закуски и десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа из тыквы, со сливками.

Ингредиенты:

1 тыква сорта хоккайдо

1 болгарский перец

2 томаты

1 луковица

1 кабачок,морковь(по желанию)

1 головка чеснока

бульон/сливки/кипяток(ими регулировать густоту при взбивании блендером)

травы, специи, растительное масло

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте, выложите на противень, присыпьте специями и полейте маслом. Запекайте 35 минут при 200 С.

2. Затем перебейте все вместе блендером, добавьте бульон, сливки или кипяток.

Подавайте с сухарями, сыром!

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