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Вкусный тыквенный суп со сливками: рецепт самого вкусного осеннего блюда
Тыква является одним из самых полезных и вкусных осенних овощей, который можно запекать, готовить из него каши, супы, салаты, закуски и десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа из тыквы, со сливками.
Ингредиенты:
- 1 тыква сорта хоккайдо
- 1 болгарский перец
- 2 томаты
- 1 луковица
- 1 кабачок,морковь(по желанию)
- 1 головка чеснока
- бульон/сливки/кипяток(ими регулировать густоту при взбивании блендером)
- травы, специи, растительное масло
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте, выложите на противень, присыпьте специями и полейте маслом. Запекайте 35 минут при 200 С.
2. Затем перебейте все вместе блендером, добавьте бульон, сливки или кипяток.
Подавайте с сухарями, сыром!
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