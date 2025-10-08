Яблочный пирог – это классика, которую любят все. Но что делать, если под рукой нет яиц или масла? Есть замечательный выход – испечь ароматный пирог без этих ингредиентов. Он получается нежным, мягким и очень ароматным благодаря карамелизированным яблокам и корице. Такой десерт готовится просто, без сложных ингредиентов, и подходит даже для тех, кто придерживается более легкого рациона.

Идея приготовления воздушного яблочного пирога без масла и яиц опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

сахар тростниковый или обычный – 100–130 г

молоко – 250 мл.

кефир или йогурт – 100 мл.

масло растительное – 100 г

разрыхлитель – 10 г

сода – 0,3 ч.л.

корица – 1 ч.л.

ванильный сахар – 1 упаковка

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 5 шт. (примерно 650 г очищенных)

сахар коричневый – 60 г

корица – 1-2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Очистите фрукты от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

2. Выложите на разогретую сковороду, добавьте коричневый сахар и корицу.

3. Карамелизируйте яблоки несколько минут, пока не испарится лишняя жидкость – начинка должна быть ароматной и густой.

4. В большой миске смешайте молоко, кефир, масло, оба вида сахара, ванильный сахар и корицу.

5. Затем добавьте разрыхлитель, соду и постепенно всыпайте просеянную муку.

6. Перемешивайте, пока не образуется однородное тесто без комочков.

7. Половину теста вылейте в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Равномерно выложите яблочную начинку, по желанию присыпьте толченым обжаренным лещиной или миндалем. Сверху залейте оставшимся тестом.

8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190°C и выпекайте примерно 45 минут до появления золотистой корочки. Готовый пирог немного охладите и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.

