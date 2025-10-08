Вкусный яблочный пирог без масла и яиц: как приготовить
Яблочный пирог – это классика, которую любят все. Но что делать, если под рукой нет яиц или масла? Есть замечательный выход – испечь ароматный пирог без этих ингредиентов. Он получается нежным, мягким и очень ароматным благодаря карамелизированным яблокам и корице. Такой десерт готовится просто, без сложных ингредиентов, и подходит даже для тех, кто придерживается более легкого рациона.
Идея приготовления воздушного яблочного пирога без масла и яиц опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 300 г
- сахар тростниковый или обычный – 100–130 г
- молоко – 250 мл.
- кефир или йогурт – 100 мл.
- масло растительное – 100 г
- разрыхлитель – 10 г
- сода – 0,3 ч.л.
- корица – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 1 упаковка
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 5 шт. (примерно 650 г очищенных)
- сахар коричневый – 60 г
- корица – 1-2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Очистите фрукты от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
2. Выложите на разогретую сковороду, добавьте коричневый сахар и корицу.
3. Карамелизируйте яблоки несколько минут, пока не испарится лишняя жидкость – начинка должна быть ароматной и густой.
4. В большой миске смешайте молоко, кефир, масло, оба вида сахара, ванильный сахар и корицу.
5. Затем добавьте разрыхлитель, соду и постепенно всыпайте просеянную муку.
6. Перемешивайте, пока не образуется однородное тесто без комочков.
7. Половину теста вылейте в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Равномерно выложите яблочную начинку, по желанию присыпьте толченым обжаренным лещиной или миндалем. Сверху залейте оставшимся тестом.
8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190°C и выпекайте примерно 45 минут до появления золотистой корочки. Готовый пирог немного охладите и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.
