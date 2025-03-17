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Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю
Прекрасным десертом для семейного чаепития станет влажный морковный пирог. Для такой выпечки вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Идеально дополнят вкус сочного овоща орехи и корица.
Идея приготовления рыхлого морковного кекса с корицей к чаю опубликована на странице нутрициолога Аниты Курат (anita kurat) в Instagram. Это еще очень полезно.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- бананы – 2 шт.
- овсянка – 1 стакан
- кокосовая мука – 0,5 стакана
- коксовое молоко – 250 мл.
- кленовый сироп – 2 ст.л. (или меда)
- ваниль – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- корица – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть морковь на мелкой терке.
2. Разомнуть банан.
3. Смешайте все ингредиенты.
4. Выложить в форму для кекса.
5. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
6. Сверху добавить кокосовый йогурт и украсить орехами и медом.
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