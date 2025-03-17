Прекрасным десертом для семейного чаепития станет влажный морковный пирог. Для такой выпечки вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Идеально дополнят вкус сочного овоща орехи и корица.

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Идея приготовления рыхлого морковного кекса с корицей к чаю опубликована на странице нутрициолога Аниты Курат (anita kurat) в Instagram. Это еще очень полезно.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

бананы – 2 шт.

овсянка – 1 стакан

кокосовая мука – 0,5 стакана

коксовое молоко – 250 мл.

кленовый сироп – 2 ст.л. (или меда)

ваниль – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

корица – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть морковь на мелкой терке.

2. Разомнуть банан.

3. Смешайте все ингредиенты.

4. Выложить в форму для кекса.

5. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

6. Сверху добавить кокосовый йогурт и украсить орехами и медом.

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