Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
93
Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

Прекрасным десертом для семейного чаепития станет влажный морковный пирог. Для такой выпечки вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Идеально дополнят вкус сочного овоща орехи и корица.

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Идея приготовления рыхлого морковного кекса с корицей к чаю опубликована на странице нутрициолога Аниты Курат (anita kurat) в Instagram. Это еще очень полезно.

Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

Ингредиенты:

  • морковь – 1 шт.
  • бананы – 2 шт.
  • овсянка – 1 стакан
  • кокосовая мука – 0,5 стакана
  • коксовое молоко – 250 мл.
  • кленовый сироп – 2 ст.л. (или меда)
  • ваниль – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • корица – по вкусу

Способ приготовления:

Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

1. Натереть морковь на мелкой терке.

Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

2. Разомнуть банан.

Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

3. Смешайте все ингредиенты.

Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

4. Выложить в форму для кекса.

Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

5. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

6. Сверху добавить кокосовый йогурт и украсить орехами и медом.

Влажный морковный кекс с корицей и бананом: вкуснейший и бюджетный рецепт к чаю

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