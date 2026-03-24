Воздушная творожная запеканка с вишнями: как приготовить
Творожная запеканка – идеальный вариант питательного завтрака. Для того, чтобы выпечка была воздушной и нежной, предлагаем воспользоваться следующим рецептом. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления нежной творожной запеканки с вишней опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 750 г творога 750 г
- сметана 20 % – 100 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г
- кукурузный крахмал – 30 г
- ванильный сахар – 10 г
- вишня замороженная по желанию
Способ приготовления:
1. Взбить все ингредиенты блендером до однородной массы.
2. Форму для запекания смазать сливочным маслом.
3. Выложить сырную массу.
4. Сверху добавить замороженную вишню (предварительно обвалять ее в кукурузном крахмале, чтобы не пустила сок).
5. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 50 минут.
6. После этого выключить духовку и приоткрыть дверцу, оставить еще на 20 минут.
7. Дать немного остыть.
