Творожная запеканка – идеальный вариант питательного завтрака. Для того, чтобы выпечка была воздушной и нежной, предлагаем воспользоваться следующим рецептом. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления нежной творожной запеканки с вишней опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 750 г

сметана 20 % – 100 г

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

кукурузный крахмал – 30 г

ванильный сахар – 10 г

вишня замороженная по желанию

Способ приготовления:

1. Взбить все ингредиенты блендером до однородной массы.

2. Форму для запекания смазать сливочным маслом.

3. Выложить сырную массу.

4. Сверху добавить замороженную вишню (предварительно обвалять ее в кукурузном крахмале, чтобы не пустила сок).

5. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 50 минут.

6. После этого выключить духовку и приоткрыть дверцу, оставить еще на 20 минут.

7. Дать немного остыть.

