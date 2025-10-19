Воздушная тыквенная запеканка, как пух: чем заменить муку в десерте
Тыквенная запеканка – это легкий домашний десерт, который получается нежным, воздушным и ароматным. Ее можно приготовить без муки, заменив ее простыми и полезными ингредиентами. Такой вариант идеально подходит для завтрака, перекуса или десерта к чаю.
Идея приготовления воздушной тыквенной запеканки опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 9% – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана 15% – 2 ст.л.
- тыква (пюре, вареная или на пару) – 150 г
- манная крупа – 2 ст.л.
- семена чиа – 1 ч.л.
- курага – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Тыкву нарежьте кубиками и приготовьте на пару, отварите или запеките до мягкости.
2. Затем измельчите до состояния пюре.
3. Курагу замочите в горячей воде на 10 минут, а затем измельчите ножом или блендером.
4. В глубокой миске смешайте творог, яйцо и сметану, взбейте блендером до кремовой текстуры.
5. Добавьте тыквенное пюре, перемешайте ложкой.
6. Введите манку, измельченную курагу и семена чиа, перемешайте до однородности.
7. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка и чиа набухли - это сделает запеканку нежной и воздушной.
8. Переложите массу в небольшие силиконовые формочки, смазанные маслом гхи или кокосовым маслом.
9. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока верх не станет золотистым.
10. Остудите перед тем, как вынимать из форм – тогда запеканки сохранят форму и не будут ломаться.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: