Тыквенная запеканка – это легкий домашний десерт, который получается нежным, воздушным и ароматным. Ее можно приготовить без муки, заменив ее простыми и полезными ингредиентами. Такой вариант идеально подходит для завтрака, перекуса или десерта к чаю.

Видео дня

Идея приготовления воздушной тыквенной запеканки опубликована на странице фудблогера ketiv в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 9% – 200 г

яйцо – 1 шт.

сметана 15% – 2 ст.л.

тыква (пюре, вареная или на пару) – 150 г

манная крупа – 2 ст.л.

семена чиа – 1 ч.л.

курага – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Тыкву нарежьте кубиками и приготовьте на пару, отварите или запеките до мягкости.

2. Затем измельчите до состояния пюре.

3. Курагу замочите в горячей воде на 10 минут, а затем измельчите ножом или блендером.

4. В глубокой миске смешайте творог, яйцо и сметану, взбейте блендером до кремовой текстуры.

5. Добавьте тыквенное пюре, перемешайте ложкой.

6. Введите манку, измельченную курагу и семена чиа, перемешайте до однородности.

7. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка и чиа набухли - это сделает запеканку нежной и воздушной.

8. Переложите массу в небольшие силиконовые формочки, смазанные маслом гхи или кокосовым маслом.

9. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока верх не станет золотистым.

10. Остудите перед тем, как вынимать из форм – тогда запеканки сохранят форму и не будут ломаться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: