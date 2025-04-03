Манник – очень вкусный воздушный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Готовить его очень просто, ведь вымешивать и раскатывать тесто не придется. Можно подавать с любимым джемом, сгущенкой или просто сметаной.

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Идея приготовления воздушного манника к чаю опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Такой вкусняк еще и очень бюджетный.

Ингредиенты:

манка – 1 стакан

кефир – 1 стакан

разрыхлитель – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

сахар – 0,5 стакана

ванильный сахар – 8 г

сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать кефир с манкой, добавить разрыхлитель и перемешать.

2. Оставить на 15 минут.

3. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар и хорошо взбить.

4. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

5. Манка хорошо набухнуть, к ней добавить яичную смесь и перемешать.

6. Перелить массу в форму и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

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