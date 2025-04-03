Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок
Манник – очень вкусный воздушный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Готовить его очень просто, ведь вымешивать и раскатывать тесто не придется. Можно подавать с любимым джемом, сгущенкой или просто сметаной.
Идея приготовления воздушного манника к чаю опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Такой вкусняк еще и очень бюджетный.
Ингредиенты:
- манка – 1 стакан
- кефир – 1 стакан
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 0,5 стакана
- ванильный сахар – 8 г
- сливочное масло – 80 г
Способ приготовления:
1. В миске смешать кефир с манкой, добавить разрыхлитель и перемешать.
2. Оставить на 15 минут.
3. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар и хорошо взбить.
4. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
5. Манка хорошо набухнуть, к ней добавить яичную смесь и перемешать.
6. Перелить массу в форму и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
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