Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
954
Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок

Манник – очень вкусный воздушный десерт, который станет отличным дополнением к чаю. Готовить его очень просто, ведь вымешивать и раскатывать тесто не придется. Можно подавать с любимым джемом, сгущенкой или просто сметаной.

Видео дня

Идея приготовления воздушного манника к чаю опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Такой вкусняк еще и очень бюджетный.

Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок

Ингредиенты:

  • манка – 1 стакан
  • кефир – 1 стакан
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 0,5 стакана
  • ванильный сахар – 8 г
  • сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок

1. В миске смешать кефир с манкой, добавить разрыхлитель и перемешать.

2. Оставить на 15 минут.

Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок

3. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар и хорошо взбить.

4. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок

5. Манка хорошо набухнуть, к ней добавить яичную смесь и перемешать.

Воздушный манник на кефире: лучше любых тортов и запеканок

6. Перелить массу в форму и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты