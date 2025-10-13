Яблочные оладьи на кефире: рецепт осеннего десерта для детей и взрослых

Яблочные оладьи на кефире – это идеальный вариант быстрого домашнего десерта, который понравится и детям, и взрослым. Они получаются нежными, ароматными и очень воздушными благодаря простому набору ингредиентов. Такой рецепт станет отличным способом использовать сезонные яблоки и приготовить что-то вкусное к чаю или на завтрак.

Идея приготовления вкусных яблочных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • кефир – 400 мл.
  • яйца – 2-3 шт.
  • мука – 400 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • соль – щепотка
  • сода – 0,5 ч.л.
  • яблоки – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры – это поможет получить однородное тесто и рыхлую текстуру.

2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены.

3. Добавьте кефир и соду, перемешайте до однородности.

4. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто – оно должно быть густым, как сметана.

5. Очистите яблоки, натрите их на крупной терке и добавьте в тесто. Хорошо перемешайте.

6. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

