Если вы не проживаете на Прикарпатье или Закарпатье, то, возможно, и не слышали о невероятно вкусном десерте, который готовится на пару. Речь идет о гомбовцах – традиционном закарпатском десерте – нечто среднее между пончиками и варениками.

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Фудблогер Эмилия Евтушенко в Instagram рассказала, как готовят гомбовцы на Закарпатье. Она также показала, какую начинку лучше использовать, чтобы блюдо получилось непревзойденным.

Ингредиенты

Мука – 1 кг

Теплое молоко – 500 мл

Яйца – 2 шт

Масло растительное – 4 ст.л.

Живые дрожжи – 30 гр

Сахар – 100 гр

Соль – 2 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Любое варенье

Способ приготовления

1.Разводим дрожжи с сахаром до растворения последнего, добавляем немного теплого молока, размешиваем.

2. В просеянную муку всыпаем сахар, дрожжи, теплое молоко, соль, взбитые яйца и соль. Замешиваем тесто и даем подняться в теплом месте в течение часа.

3. Раскатываем пласт толщиной примерно ½ см, добавляем варенье или даже половинки слив и делаем шарики.

4. Отправляем в пароварку на 3 минуты.

5. Поливают растопленным сливочным маслом и подаем к столу.

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