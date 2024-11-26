Закарпатские гомбовцы с вареньем на пару: как приготовить украинское аутентичное блюдо
Если вы не проживаете на Прикарпатье или Закарпатье, то, возможно, и не слышали о невероятно вкусном десерте, который готовится на пару. Речь идет о гомбовцах – традиционном закарпатском десерте – нечто среднее между пончиками и варениками.
Фудблогер Эмилия Евтушенко в Instagram рассказала, как готовят гомбовцы на Закарпатье. Она также показала, какую начинку лучше использовать, чтобы блюдо получилось непревзойденным.
Ингредиенты
- Мука – 1 кг
- Теплое молоко – 500 мл
- Яйца – 2 шт
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Живые дрожжи – 30 гр
- Сахар – 100 гр
- Соль – 2 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Любое варенье
Способ приготовления
1.Разводим дрожжи с сахаром до растворения последнего, добавляем немного теплого молока, размешиваем.
2. В просеянную муку всыпаем сахар, дрожжи, теплое молоко, соль, взбитые яйца и соль. Замешиваем тесто и даем подняться в теплом месте в течение часа.
3. Раскатываем пласт толщиной примерно ½ см, добавляем варенье или даже половинки слив и делаем шарики.
4. Отправляем в пароварку на 3 минуты.
5. Поливают растопленным сливочным маслом и подаем к столу.
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