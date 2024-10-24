Запеченная тыква со специями: идеальный осенний гарнир

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Запеченная тыква со специями: идеальный осенний гарнир

Запеченная тыква может быть как основой для десертов, так и гарниров и супов. Еще из нее можно делать цукаты и напитки.

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Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со специями и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы
  • 1 ст.л. крахмала
  • 4 ст.л. растительного масла
  • по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано
  • 1 большой зубчик чеснока или 2 средние
  • тимьян по желанию
  • пармезан для подачи

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте кубиком тыкву.

Сырая тыква

2. Добавьте к тыкве крахмал, специи, чеснок, тимьян.

Тыква с крахмалом

3. Переложите тыкву на противень и запекайте при 200 градусах 20 минут с включенной конвекцией, чтобы образовалась корочка.

Сколько готовить тыкву

При подаче посыпьте пармезаном!

Готовое блюдо

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