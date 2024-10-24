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Запеченная тыква со специями: идеальный осенний гарнир
Запеченная тыква может быть как основой для десертов, так и гарниров и супов. Еще из нее можно делать цукаты и напитки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- 1 кг тыквы
- 1 ст.л. крахмала
- 4 ст.л. растительного масла
- по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано
- 1 большой зубчик чеснока или 2 средние
- тимьян по желанию
- пармезан для подачи
Способ приготовления:
1. Почистите и нарежьте кубиком тыкву.
2. Добавьте к тыкве крахмал, специи, чеснок, тимьян.
3. Переложите тыкву на противень и запекайте при 200 градусах 20 минут с включенной конвекцией, чтобы образовалась корочка.
При подаче посыпьте пармезаном!
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