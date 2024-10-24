Запеченная тыква может быть как основой для десертов, так и гарниров и супов. Еще из нее можно делать цукаты и напитки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной тыквы со специями и чесноком.

Ингредиенты:

1 кг тыквы

1 ст.л. крахмала

4 ст.л. растительного масла

по 1/2 ч.л. перца, соли, итальянских трав и орегано

1 большой зубчик чеснока или 2 средние

тимьян по желанию

пармезан для подачи

Способ приготовления:

1. Почистите и нарежьте кубиком тыкву.

2. Добавьте к тыкве крахмал, специи, чеснок, тимьян.

3. Переложите тыкву на противень и запекайте при 200 градусах 20 минут с включенной конвекцией, чтобы образовалась корочка.

При подаче посыпьте пармезаном!

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