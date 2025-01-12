Заварное пряничное тесто: что добавить, чтобы выпечка получилась непревзойденной
Пряники – это один из любимых десертов как детей, так и взрослых. У многих они ассоциируются с Рождеством, однако прекрасно нравятся даже летом в сочетании с молоком или чаем.
Для того чтобы приготовить идеальные домашние пряники, следует уметь правильно замешивать тесто. Именно его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником nadia kornieenko.
Ингредиенты
- Сахар для карамели – 300 гр
- Сахар для теста – 200 гр
- Яйцо – 1 шт
- Желток – 3 шт
- Кипяток – 200 мл
- Сливочное масло 82% – 200 гр
- Мука – 850 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Сода – 5 гр
- Корица – 2 ч.л.
- Имбирь молотый – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Взбиваем миксером яйцо, желтки и сахар (200 г) до пышной белой массы.
2. В кастрюле с толстым дном на среднем огне топим сахар (300 г) до янтарного цвета, добавляем кипяток, постоянно перемешиваем.
3. К карамельной смеси добавляем все специи и соду. Масса начнет хорошо пениться. Снижаем температуру до минимума, добавляем сливочное масло.
4. После того как оно растопится постепенно добавляем взбитую яично-сахарную смесь. Постоянно помешиваем.
5. Снимаем кастрюлю с плиты и добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто.
6. Выкладываем тесто в пакет или хорошо заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 8 часов или на ночь.
7. Раскатать тесто толщиной 5 мм на силиконовом коврике и вырезать формы.
8. Выпекать в предварительно разогретой духовке верх-низ при температуре 180 градусов в течение 6-10 минут в зависимости от размера пряника.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты теста: