Пряники – это один из любимых десертов как детей, так и взрослых. У многих они ассоциируются с Рождеством, однако прекрасно нравятся даже летом в сочетании с молоком или чаем.

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Для того чтобы приготовить идеальные домашние пряники, следует уметь правильно замешивать тесто. Именно его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником nadia kornieenko.

Ингредиенты

Сахар для карамели – 300 гр

Сахар для теста – 200 гр

Яйцо – 1 шт

Желток – 3 шт

Кипяток – 200 мл

Сливочное масло 82% – 200 гр

Мука – 850 гр

Соль – ½ ч.л.

Сода – 5 гр

Корица – 2 ч.л.

Имбирь молотый – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Взбиваем миксером яйцо, желтки и сахар (200 г) до пышной белой массы.

2. В кастрюле с толстым дном на среднем огне топим сахар (300 г) до янтарного цвета, добавляем кипяток, постоянно перемешиваем.

3. К карамельной смеси добавляем все специи и соду. Масса начнет хорошо пениться. Снижаем температуру до минимума, добавляем сливочное масло.

4. После того как оно растопится постепенно добавляем взбитую яично-сахарную смесь. Постоянно помешиваем.

5. Снимаем кастрюлю с плиты и добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто.

6. Выкладываем тесто в пакет или хорошо заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 8 часов или на ночь.

7. Раскатать тесто толщиной 5 мм на силиконовом коврике и вырезать формы.

8. Выпекать в предварительно разогретой духовке верх-низ при температуре 180 градусов в течение 6-10 минут в зависимости от размера пряника.

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