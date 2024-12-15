Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто

Бабушкины пирожки – это одно из самых теплых воспоминаний детства каждого из нас. Неповторимый вкус и аромат этой выпечки хорошо помнится до сих пор. Так почему бы снова не приготовить их, но на этот раз самостоятельно?

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Фудблогер с ником anny cooking в Instagram представила рецепт "бабушкиных" жареных пирожков. Она также рассказала, на чем лучше приготовить тесто, чтобы блюдо получилось точно таким же, как в детстве.

Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто

Ингредиенты для теста на 18 шт.

  • Яйца – 1 шт
  • Кефир – 300 мл
  • Мука – 500 гр
  • Сода – 1,5 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки из капусты

  • Капуста – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Томатная паста – ½ ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Лавровый лист
  • Вода – 100 мл
  • Масло

Ингредиенты для начинки из творога:

  • Яйцо – 1 шт
  • Сыр – 300 гр
  • Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Кефир должен быть комнатной или теплый.

Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто

2. Смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто.

3. Оставляем на 30 минут.

4. Готовим начинку из капусты. Поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой в течение 15-20 мин, помешивая.

Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто

5. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 мин до испарения влаги.

6. Готовим творожную начинку. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости.

Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто

7. Пробиваем блендером до образования однородной массы.

8. Формируем пирожки и обжариваем на сковороде с обилием масла до золотистости с обеих сторон.

Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто

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