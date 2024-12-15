Бабушкины пирожки – это одно из самых теплых воспоминаний детства каждого из нас. Неповторимый вкус и аромат этой выпечки хорошо помнится до сих пор. Так почему бы снова не приготовить их, но на этот раз самостоятельно?

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Фудблогер с ником anny cooking в Instagram представила рецепт "бабушкиных" жареных пирожков. Она также рассказала, на чем лучше приготовить тесто, чтобы блюдо получилось точно таким же, как в детстве.

Ингредиенты для теста на 18 шт.

Яйца – 1 шт

Кефир – 300 мл

Мука – 500 гр

Сода – 1,5 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 2 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки из капусты

Капуста – 1 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Чеснок – 2-3 зуб

Томатная паста – ½ ст.л.

Соль

Перец

Лавровый лист

Вода – 100 мл

Масло

Ингредиенты для начинки из творога:

Яйцо – 1 шт

Сыр – 300 гр

Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Кефир должен быть комнатной или теплый.

2. Смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто.

3. Оставляем на 30 минут.

4. Готовим начинку из капусты. Поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой в течение 15-20 мин, помешивая.

5. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 мин до испарения влаги.

6. Готовим творожную начинку. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости.

7. Пробиваем блендером до образования однородной массы.

8. Формируем пирожки и обжариваем на сковороде с обилием масла до золотистости с обеих сторон.

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