Жареные пирожки, как у бабушки: на чем лучше приготовить тесто
Бабушкины пирожки – это одно из самых теплых воспоминаний детства каждого из нас. Неповторимый вкус и аромат этой выпечки хорошо помнится до сих пор. Так почему бы снова не приготовить их, но на этот раз самостоятельно?
Фудблогер с ником anny cooking в Instagram представила рецепт "бабушкиных" жареных пирожков. Она также рассказала, на чем лучше приготовить тесто, чтобы блюдо получилось точно таким же, как в детстве.
Ингредиенты для теста на 18 шт.
- Яйца – 1 шт
- Кефир – 300 мл
- Мука – 500 гр
- Сода – 1,5 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки из капусты
- Капуста – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 2-3 зуб
- Томатная паста – ½ ст.л.
- Соль
- Перец
- Лавровый лист
- Вода – 100 мл
- Масло
Ингредиенты для начинки из творога:
- Яйцо – 1 шт
- Сыр – 300 гр
- Соль – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Кефир должен быть комнатной или теплый.
2. Смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто.
3. Оставляем на 30 минут.
4. Готовим начинку из капусты. Поджариваем лук, добавляем морковь, капусту, чеснок, воду и тушим под крышкой в течение 15-20 мин, помешивая.
5. В конце приготовления добавляем томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и тушим еще 5-10 мин до испарения влаги.
6. Готовим творожную начинку. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости.
7. Пробиваем блендером до образования однородной массы.
8. Формируем пирожки и обжариваем на сковороде с обилием масла до золотистости с обеих сторон.
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