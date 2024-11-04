Чизкейк "Сан-Себастьян" – это популярный во всем мире десерт, родиной которого считается Испания. Его особенность заключается в коротком времени выпечки. Благодаря этому, чизкейк имеет очень нежную структуру, которую невозможно ни с чем сравнить.

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Как правильно приготовить знаменитый чизкейк "Сан-Себастьян", в Instagram рассказала фудблогерка с ником ask edith. Как оказалось, это очень просто.

Ингредиенты

Крем-сыр– 450 гр

Сахарная пудра – 100 гр

Яйца – 2 шт

Кукурузный крахмал – 20 гр

Сливки 33% – 210 гр

Экстракт ванили

Способ приготовления

1. Важно, чтобы все компоненты были комнатной температуры.

2. Смешиваем крем-сыр и сахарную пудру.

3. По одному вводим яйца и осторожно вымешиваем до однородности.

4. Добавляем крахмал. Перемешиваем.

5. Добавляем сливки и ванильный экстракт. Снова перемешиваем.

6. В форму диаметром 16 см выкладываем силиконизированный пергамент для выпечки.

7. Разогреваем духовку до 230 градусов в режиме низ-верх и выпекаем в течение 35 минут или до образования сожженной карамельной корочки сверху.

8. Оставляем чизкейк при комнатной температуре до полного охлаждения, после чего отправляем стабилизироваться в холодильник на 8 часов.

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