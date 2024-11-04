Знаменитый чизкейк "Сан-Себастьян": пошаговый рецепт настоящего шедевра
Чизкейк "Сан-Себастьян" – это популярный во всем мире десерт, родиной которого считается Испания. Его особенность заключается в коротком времени выпечки. Благодаря этому, чизкейк имеет очень нежную структуру, которую невозможно ни с чем сравнить.
Как правильно приготовить знаменитый чизкейк "Сан-Себастьян", в Instagram рассказала фудблогерка с ником ask edith. Как оказалось, это очень просто.
Ингредиенты
- Крем-сыр– 450 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Сливки 33% – 210 гр
- Экстракт ванили
Способ приготовления
1. Важно, чтобы все компоненты были комнатной температуры.
2. Смешиваем крем-сыр и сахарную пудру.
3. По одному вводим яйца и осторожно вымешиваем до однородности.
4. Добавляем крахмал. Перемешиваем.
5. Добавляем сливки и ванильный экстракт. Снова перемешиваем.
6. В форму диаметром 16 см выкладываем силиконизированный пергамент для выпечки.
7. Разогреваем духовку до 230 градусов в режиме низ-верх и выпекаем в течение 35 минут или до образования сожженной карамельной корочки сверху.
8. Оставляем чизкейк при комнатной температуре до полного охлаждения, после чего отправляем стабилизироваться в холодильник на 8 часов.
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