Без м'яса та ковбаси: 5 небанальних рецептів олів'є
Наближається Новий рік, а це означає, що час заповнювати холодильники майонезом і зеленим горошком для олів'є.
Якщо ви не їсте м'яса або хочете спробувати щось нове, редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами салату олів'є без м'яса і докторської ковбаси: з грибами, горіхами, креветками, червоною рибою і кальмарами.
Олів'є з грибами
картопля – 4 штуки
яйце – 4 шт.
мариновані огірки – 4 шт.
морква – 1 шт.
консервований горошок – 1 банка
ріпчаста цибуля – 1 шт.
свіжі шампіньйони – 200 г
майонез – 150 г
сіль, перець – за смаком
Картопля, яйця і моркву зварити, очистити і нарізати кубиками.
Солоні огірки нарізати кубиками.
Ріпчасту цибулю та печериці нарізати, обсмажити разом до золотої скоринки на рослинному маслі.
У салатник викласти всі овочі, цибулю і гриби, зелений горошок, додати сіль і перець за смаком, заправити майонезом і перемішати.
Олів'є з горіхами
картопля – 3 шт.
морква – 1 шт.
яйце – 3 шт.
зелена цибуля – 1 пучок
консервований горошок – 1 банка
волоські горіхи – 4 ст. л.
майонез – 250 г
сіль, перець – за смаком
Картоплю і моркву помити, відварити в мундирах до м'якості. Остудити почистити і нарізати дрібними кубиками.
Яйця відварити круто, остудити в крижаній воді, почистити і порізати так само, як і овочі.
Цибулю дрібно порубати. Горіхи підсушити на сковороді, порізати ножем або подрібнити качалкою.
З горошку злити рідину, викласти в миску, додати решту інгредієнтів.
Посолити, поперчити заправити майонезом.
Крім того, замість м'яса в салат олів'є можна додавати рибу та будь-які відварені, мариновані або копчені морепродукти: креветки, кальмари, мідії тощо.
Олів'є з червоною рибою
Найкраще олів'є смакує з слабосолоною або копченою рибою. Проте якщо вам хочеться додати в салат запечену рибу, ми не будемо вас від цього відмовляти. Що стосується самої риби, то тут, як то кажуть, повний політ фантазії: можете готувати з лососем, сьомгою, горбушею, фореллю, скумбрією, тріскою та навіть оселедецем.
Відеорецепти олів'є з червоною рибою можна подивитися тут, тут і тут.
Олів'є з креветками
Рекомендуємо для салату олів'є використовувати чищення коктейльні креветки: вони дрібні, тож їх не треба буде різати: оскільки вони і так добре вписуються в консистенцію салату. Тільки не забудьте відварити креветки хвилин 5-7 в киплячій підсоленій воді. Решта інгредієнтів у олів'є незмінні: відварна картопля, морква, яйця, а також консервований горошок, солоні огірки та свіжий лук.
Рецепт олів'є з креветками ми вам вже розповідали, про те, як приготувати його, можна почитати тут.
Олів'є з кальмарами
У приготуванні олів'є з кальмарами важливо не переварити кальмари, інакше ризикуєте отримати гумову консистенцію морепродуктів. Заморожені кальмари перед приготуванням потрібно розморозити, після чого опустити в киплячу воду на одну, максимум дві хвилини. Тут також важливо враховувати той факт, що кальмари після варіння дуже швидко висихають, тому або тримайте кальмари у воді, або варыть їх наприкінці приготування салату й одразу після варіння нарізайте і додавайте в миску з іншими інгредієнтами.
Покрокову інструкцію рецепта олів'є з кальмарами можна подивитися по посиланню.
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