Без м'яса та ковбаси: 5 небанальних рецептів олів'є

Наближається Новий рік, а це означає, що час заповнювати холодильники майонезом і зеленим горошком для олів'є.

Якщо ви не їсте м'яса або хочете спробувати щось нове, редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами салату олів'є без м'яса і докторської ковбаси: з грибами, горіхами, креветками, червоною рибою і кальмарами.

Олів'є з грибами

картопля – 4 штуки

яйце – 4 шт.

мариновані огірки – 4 шт.

морква – 1 шт.

консервований горошок – 1 банка

ріпчаста цибуля – 1 шт.

свіжі шампіньйони – 200 г

майонез – 150 г

сіль, перець – за смаком

Картопля, яйця і моркву зварити, очистити і нарізати кубиками. Солоні огірки нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю та печериці нарізати, обсмажити разом до золотої скоринки на рослинному маслі. У салатник викласти всі овочі, цибулю і гриби, зелений горошок, додати сіль і перець за смаком, заправити майонезом і перемішати.

Олів'є можна приготувати зі смаженими або консервованими грибами. gastronom.ru

Олів'є з горіхами

картопля – 3 шт.

морква – 1 шт.

яйце – 3 шт.

зелена цибуля – 1 пучок

консервований горошок – 1 банка

волоські горіхи – 4 ст. л.

майонез – 250 г

сіль, перець – за смаком

Картоплю і моркву помити, відварити в мундирах до м'якості. Остудити почистити і нарізати дрібними кубиками. Яйця відварити круто, остудити в крижаній воді, почистити і порізати так само, як і овочі. Цибулю дрібно порубати. Горіхи підсушити на сковороді, порізати ножем або подрібнити качалкою. З горошку злити рідину, викласти в миску, додати решту інгредієнтів. Посолити, поперчити заправити майонезом.

Також в олів'є можна додавати креветки або інші морепродукти. 1000.menu

Крім того, замість м'яса в салат олів'є можна додавати рибу та будь-які відварені, мариновані або копчені морепродукти: креветки, кальмари, мідії тощо.

Олів'є з червоною рибою

Найкраще олів'є смакує з слабосолоною або копченою рибою. Проте якщо вам хочеться додати в салат запечену рибу, ми не будемо вас від цього відмовляти. Що стосується самої риби, то тут, як то кажуть, повний політ фантазії: можете готувати з лососем, сьомгою, горбушею, фореллю, скумбрією, тріскою та навіть оселедецем.

Відеорецепти олів'є з червоною рибою можна подивитися тут, тут і тут.

Найкраще олів'є смакує зі слабосолоною або копченою рибою. depositphotos.com

Олів'є з креветками

Рекомендуємо для салату олів'є використовувати чищення коктейльні креветки: вони дрібні, тож їх не треба буде різати: оскільки вони і так добре вписуються в консистенцію салату. Тільки не забудьте відварити креветки хвилин 5-7 в киплячій підсоленій воді. Решта інгредієнтів у олів'є незмінні: відварна картопля, морква, яйця, а також консервований горошок, солоні огірки та свіжий лук.

Рецепт олів'є з креветками ми вам вже розповідали, про те, як приготувати його, можна почитати тут.

Важливо не переварити кальмари. Shutterstock

Олів'є з кальмарами

У приготуванні олів'є з кальмарами важливо не переварити кальмари, інакше ризикуєте отримати гумову консистенцію морепродуктів. Заморожені кальмари перед приготуванням потрібно розморозити, після чого опустити в киплячу воду на одну, максимум дві хвилини. Тут також важливо враховувати той факт, що кальмари після варіння дуже швидко висихають, тому або тримайте кальмари у воді, або варыть їх наприкінці приготування салату й одразу після варіння нарізайте і додавайте в миску з іншими інгредієнтами.

Покрокову інструкцію рецепта олів'є з кальмарами можна подивитися по посиланню.

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