Без мяса и колбасы: 5 небанальных рецептов оливье

Близится Новый год, а это значит, что пора заполнять холодильники майонезом и зеленым горошком для оливье.

Если вы не едите мяса или хотите попробовать что-то новое, редакция FoodOboz делится с вами рецептами салата оливье без мяса и докторской колбасы: с грибами, орехами, креветками, красной рыбой и кальмарами.

Оливье с грибами

картофель – 4 штуки

яйцо – 4 шт.

маринованные огурцы – 4 шт.

морковь – 1 шт.

консервированный горошек – 1 банка

репчатый лук – 1 шт.

свежие шампиньоны – 200 г

майонез – 150 г

соль, перец – по вкусу

Картофель, яйца и морковь сварить, очистить и нарезать кубиками. Соленые огурцы нарезать кубиками. Репчатый лук и шампиньоны нарезать, обжарить вместе до золотой корочки на растительном масле. В салатник выложить все овощи, лук и грибы, зеленый горошек, добавить соль и перец по вкусу, заправить майонезом и перемешать.

Оливье можно приготовить с жареными или консервированными грибами. gastronom.ru

Оливье с орехами

картофель – 3 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 3 шт.

зеленый лук – 1 пучок

консервированный горошек – 1 банка

грецкие орехи – 4 ст. л.

майонез – 250 г

соль, перец – по вкусу

Картофель и морковь помыть, отварить в мундирах до мягкости. Остудить почистить и нарезать мелкими кубиками. Яйца отварить вкрутую, охладить в ледяной воде, почистить и порезать так же, как и овощи. Лук мелко порубить. Орехи подсушить на сковороде, порезать ножом или измельчить скалкой. С горошка слить жидкость, выложить в миску, добавить остальные ингредиенты. Посолить, поперчить заправить майонезом.

Также в оливье можно добавлять креветки и другие морепродукты. 1000.menu

Кроме того, вместо мяса в салат оливье можно добавлять рыбу и любые отварные, маринованные или копченые морепродукты: креветки, кальмары, мидии итд.

Оливье с красной рыбой

Лучше всего в оливье идет слабосоленая или копченая рыба. Однако если вам хочется добавить в салат запеченную рыбу, мы не будем вас от этого отговаривать. Что касается самой рыбы, то здесь, как говорится, полный полет фантазии: можете готовить с лососем, семгой, горбушей, форелью, скумбрией, треской и даже селедкой.

Видеорецепты оливье с рыбой можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

Лучше всего в оливье идет слабосоленая или копченая рыба. depositphotos.com

Оливье с креветками

Рекомендуем для салата оливье использовать чищенные коктейльные креветки: они мелкие и резать их будет не нужно, так как они и так хорошо вписываются в консистенцию салата. Только не забудьте отварить их минут 5-7 в кипящей подсоленной воде. Остальные ингредиенты в оливье неизменны: отварной картофель, морковь, яйца, а также консервированный горошек, солёные огурцы и свежий лук.

Рецепт оливье с креветками мы вам уже рассказывали, о том, как приготовить его, можно почитать здесь.

Важно не переварить кальмары. Shutterstock

Оливье с кальмарами

В приготовлении оливье с кальмарами важно не переварить кальмары, иначе рискуете получить резиновую консистенцию морепродуктов. Замороженные кальмары перед приготовлением нужно разморозить, после чего опустить в кипящую воду на одну, максимум две минуты. Тут также важно учитывать тот факт, что кальмары после варки очень быстро высыхают, поэтому либо держите кальмары в воде, либо варите их в самом конце приготовления салата и сразу после варки нарезайте и добавляйте в миску с остальными ингредиентами.

Пошаговую инструкцию рецепта оливье с кальмарами можно посмотреть по ссылке.

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