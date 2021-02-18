Як приготувати ризото з гарбузом: покроковий рецепт

Сезон гарбуза триває: яскравий помаранчевий овоч ще можна відшукати на ринках або полицях супермаркетів. Редакція FoodOboz пропонує не відкладати справи в довгий ящик, купити півкіло гарбуза і до нього – рис, твердий сир типу пармезан або пекоріно, біле сухе вино і приготувати з усього цього ризото.

Рис для ризото радимо брати сорту Арборіо чи Карнаролі: вони відрізняються великим вмістом крохмалю, який надає страві кремову консистенцію, однак при цьому зернятка рису зберігають свою форму і не розварюються.

Крім цих двох сортів деякі шеф-кухарі використовують рис Віалоне Нано, який теж відрізняється підвищеним вмістом крохмалю, але при цьому зберігає форму під час повільного приготування.

Також для приготування ризото обов'язково потрібен бульйон. У деяких рецептах пишуть, що бульйон можна замінити на гарячу кип'ячену воду, проте ми радимо використовувати саме бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону з свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

Гарбузове ризото можна приготувати у веганському варіанті. thespruceeats.com

гарбуз – 300 г

рис – 1 склянка

біле сухе вино – 1 склянка

нежирні вершки – 0,5 склянки

пармезан або пекоріно – 100 г

ріпчаста цибуля – 1-2 шт.

олія – 5 ст. л.

часник – 2 зубчики

гарячий бульйон – 700-800 мл

сіль, перець – на смак

Гарбуз почистити, відварити в підсоленій воді до м'якості. Готовий гарбуз подрібнити блендером з додаванням води, в якій він варився: у нас має вийти рідке пюре. Цибулю і часник почистити, дрібно порізати, обсмажити в олії у глибокій сковороді до м'якості. Потім всипати на пательню рис і смажити, помішуючи, хвилину-дві, поки масло не огорне рис з усіх боків. Додати гарбузове пюре, випарити з нього всю рідину. Потім влити вино, тушкувати на повільному вогні, помішуючи, поки рідина не вбереться. Після цього влити вершки і знову тушкувати до повного випаровування рідини. Потім посолити, поперчити і порціями почати додавати бульйон: вливати черпаком потроху і тушкувати, періодично помішуючи. Нову порцію рідини додавати після того як попередня повністю вбереться. Процедуру з бульйоном повторювати доти, поки рис не стане м'яким на смак. При останньому додаванні бульйону всипати на сковорідку тертий сир і добре перемішати.

Якщо ви хочете веганський варіант різотто, готуйте страву на овочевому бульйоні, а етап із додаванням сиру та вершків пропустіть.

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