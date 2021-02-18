Как приготовить ризотто с тыквой: пошаговый рецепт

Сезон тыквы продолжается: яркий оранжевый овощ еще можно отыскать на рынках или полках в супермаркетах. Редакция FoodOboz предлагает не откладывать дела в долгий ящик, купить полкило тыквы и к ней – рис, твердый сыр типа пармезан или пекорино, белое сухое вино и приготовить из всего этого ризотто.

Рис для ризотто советуем брать сорта Арборио или Карнароли: они отличаются большим содержанием крахмала, который придает блюду кремовую консистенцию, однако при этом зернышки риса сохраняют свою форму и не развариваются.

Кроме этих двух сортов некоторые шеф-повара используют рис Виалоне Нано, который тоже отличается повышенным содержанием крахмала, но при этом сохраняет форму во время медленного приготовления.

Также для приготовления ризотто обязательно нужен бульон. В некоторых рецептах пишут, что бульон можно заменить горячей кипяченой водой, однако мы советуем использовать именно бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

Тыквенное ризотто можно приготовить в веганском варианте. thespruceeats.com

тыква – 300 г

рис – 1 стакан

белое сухое вино – 1 стакан

нежирные сливки – 0,5 стакана

пармезан или пекорино – 100 г

репчатый лук – 1-2 шт.

растительное масло – 5 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

горячий бульон – 700-800 мл

соль, перец – по вкусу

Тыкву почистить, отварить в подсоленной воде до мягкости. Готовую тыкву измельчить блендером с добавлением воды, в которой она варилась: у нас должно получиться жидкое пюре. Лук и чеснок почистить, мелко порезать, обжарить в растительном масле в глубокой сковороде до мягкости. Затем всыпать в сковороду рис и жарить, помешивая, минуту-две, пока масло не укутает рис со всех сторон. Добавить тыквенное пюре, выпарить из него всю жидкость. Затем влить вино, тушить на медленном огне, помешивая, пока жидкость не впитается. После этого влить сливки и снова тушить до полного испарения жидкости. Затем посолить, поперчить и порциями начать добавлять бульон: вливать черпаком по чуть-чуть и тушить, периодически помешивая. Новую порцию жидкости добавлять после того как предыдущая полностью впитается. Процедуру с бульоном повторять до тех пор, пока рис не станет мягким на вкус. При последнем добавлении бульона всыпать на сковороду тертый сыр и хорошо перемешать.

Если вы хотите веганский вариант ризотто, готовьте блюдо на овощном бульоне, а этап с добавлением сыра и сливок пропустите.

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