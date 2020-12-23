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Сирна тарілка: правила сервірування та подачі

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Сир, мабуть, одна з найпопулярніших, але водночас одна з найпростіших закусок. Здавалося би: купив нарізку, виклав на тарілку, вуаля, сирне антипасті готове. Але не все так просто.

FoodOboz розповідає, як оформити сирну тарілку, які сорти сиру обрати, а також із чим їх подавати.

Дуже важливо правильно сервірувати сирну тарілку: у Франції, наприклад, сир можуть подавати і як закуску до вина, і як повноцінну блюдо, і навіть як десерт. Все залежить від того, яким чином сервірована сирна тарілка та які продукти вона містить.

В оформленні сирної тарілки немає суворих правил, є лише деякі рекомендації, дотримуючись яких ви зможете створити відмінну закуску.

Радимо подавати сир на дерев'яній дошці. Для цього підійде як спеціальна сирна дошка (її можна купити в будь-якому магазині посуду), так і будь-яка дерев'яна обробна дошка. Також можна використовувати спеціальні фаянсові, керамічні або порцелянові тарілки.

Радимо не різати сир надто дрібно або тонко, такі шматки можуть швидко обвітритися і засохнути.
Дуже важливо правильно сервірувати сирну тарілку. Джерело: 1zoom.ru

Радимо не різати сир надто дрібно чи тонко, такі шматки можуть швидко завітритися і засохнути. Зазвичай сир ріжуть у розрахунку 50 грамів кожного виду на людину. І так, ніколи не ріжте сир на дошці для подачі: так ви уникнете подряпин і плям на ній. Спочатку підготуйте сири, а потім вже викладайте їх на дошку.

В сирній тарілці має бути кілька різних сортів сиру. Зазвичай подають непарне число – три, п'ять або сім видів сиру з різного молока та різної витримки. Більше семи видів на одній тарілці подавати не рекомендують, оскільки від різноманітності смакові рецептори можуть трохи притупитися.

В сирній тарілці має бути кілька різних сортів сиру.
В сирній тарілці має бути кілька різних сортів сиру. Джерело: 1zoom.ru

Ми пропонуємо оформити сирну тарілку п'ятьма видами сиру:

  • свіжий козячий сир (буш-де-шевр, шабішу, сент-мор)

  • м'який сир із білою пліснявою (камамбер, брі)

  • блакитний сир (дорблю, рокфор, стилтон, горгонзола)

  • напівм'який сир (таледжіо, лангр, реблошон, епуас, мюнстер)

  • твердий сир (емменталь, едам, чеддер, пармезан, пекоріно)

Зазвичай сири викладають на дошці за годинниковою стрілкою – починаючи від найніжніших і закінчуючи найпікантнішими. Їсти сири варто по порядку, починаючи з найніжнішого і поступово переходячи до найгострішого. Викладаючи сири, не забувайте залишити трохи місця між кожним видом, щоб аромати і смаки не змішувалися.

Додатково до сирів можна подати:

  • горіхи (кеш'ю, мигдаль, фундук, волоські та кедрові горіхи);

  • сухофрукти (родзинки, курага, фініки, сушена журавлина та вишня);

  • свіжі фрукти і ягоди (виноград, хурма, інжир, яблука, груші);

  • оливки і маслини (в'ялені або мариновані);

  • ягідні джеми, варення, конфітюри, мед, мармелад, желе.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що сир в помірних кількостях приносить організму необхідні поживні речовини. Однак в той же час експерти не радять вживати його в надмірному колічествве через високий вміст холестерину.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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