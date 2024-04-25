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Блины будут тонкими, но не будут рваться: на чем нужно готовить эластичное тесто
Блины являются одним из самых простых блюд из теста. Чтобы они были тонкими, тесто кулинары советуют готовить на молоке и обязательно нужно добавить растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом тонких и вкусных блинов, которые готовятся на молоке.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 100 г
- молоко – 250 мл.
- растительное масло – 2 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- соль
Начинка:
- тунец – 2 банка
- помидор – 1 шт.
- зеленый лук
- сливочный сыр с травами – 75 г
- соль
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, всыпьте муку с солью, перемешайте, добавьте еще молоко и перемешайте, влейте масло. Пожарьте блины.
2. Порежьте лук, помидор, добавьте тунец, перемешайте.
3. На блин выложите кусок сыра, сверху начинку, сверните в конверт и обжарьте.
Готовые блины можно есть в горячем и холодном виде, будет очень вкусно!
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