Блины являются одним из самых простых блюд из теста. Чтобы они были тонкими, тесто кулинары советуют готовить на молоке и обязательно нужно добавить растительное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом тонких и вкусных блинов, которые готовятся на молоке.

Видео дня

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 100 г

молоко – 250 мл.

растительное масло – 2 ст. л.

яйца – 2 шт.

соль

Начинка:

тунец – 2 банка

помидор – 1 шт.

зеленый лук

сливочный сыр с травами – 75 г

соль

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, всыпьте муку с солью, перемешайте, добавьте еще молоко и перемешайте, влейте масло. Пожарьте блины.

2. Порежьте лук, помидор, добавьте тунец, перемешайте.

3. На блин выложите кусок сыра, сверху начинку, сверните в конверт и обжарьте.

Готовые блины можно есть в горячем и холодном виде, будет очень вкусно!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: