Блины будут тонкими, но не будут рваться: на чем нужно готовить эластичное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Блины будут тонкими, но не будут рваться: на чем нужно готовить эластичное тесто

Блины являются одним из самых простых блюд из теста. Чтобы они были тонкими, тесто кулинары советуют готовить на молоке и обязательно нужно добавить растительное масло. 

Домашние блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом тонких и вкусных блинов, которые готовятся на  молоке. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты: 

Тесто: 

  • мука – 100 г
  • молоко – 250 мл.
  • растительное масло – 2 ст. л. 
  • яйца – 2 шт.
  • соль

Начинка: 

  • тунец – 2 банка
  • помидор – 1 шт.
  • зеленый лук
  • сливочный сыр с травами – 75 г
  • соль

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, всыпьте муку с солью, перемешайте, добавьте еще молоко и перемешайте, влейте масло. Пожарьте блины. 

Жареные блины

2. Порежьте лук, помидор, добавьте тунец, перемешайте.

Начинка для блинов

3. На блин выложите кусок сыра, сверху начинку, сверните в конверт и обжарьте.

Готовые блины

Готовые блины можно есть в горячем и холодном виде, будет очень вкусно!

Блины с тунцем

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