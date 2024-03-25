Свиные ребра очень часто получаются жесткими и сухими, при этом они часто горят на сковороде. Кулинары советуют их перед приготовлением замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных тушеных свиных ребер с луком и морковью.

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Ингредиенты:

Свиньи ребра – 1,5 кг

Морковь – 2 шт.

Лук – 3 шт.

Специи – соль, кумин, хмели сунели, гранулированный чеснок – 0,5 ч. л.

Вода – 150 мл

Чеснок – 5 зуб.

Способ приготовления:

1. Ребра помойте, снимите пленки и порежьте.

2. Добавьте специи и хорошо перемешайте.

3. Лук порежьте полукольцами, морковь брусочками.

4. Пожарьте ребра с двух сторон, в центр сковороды выложите специи, обжарьте их.

5. Туда же добавьте лук и морковь, чеснок и влейте воду, перемешайте и тушите под крышкой.

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