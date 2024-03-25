Будут очень сочными и мягкими: тушеные свиные ребрышки с луком и морковью на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Будут очень сочными и мягкими: тушеные свиные ребрышки с луком и морковью на сковороде

Свиные ребра очень часто получаются жесткими и сухими, при этом они часто горят на сковороде. Кулинары советуют их перед приготовлением замариновать. 

Как приготовить ребра, чтобы они были сочными

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных тушеных свиных ребер с луком и морковью. 

Рецепт ребер
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Ингредиенты:

  • Свиньи ребра – 1,5 кг
  • Морковь – 2 шт. 
  • Лук – 3 шт. 
  • Специи – соль, кумин, хмели сунели, гранулированный чеснок – 0,5 ч. л. 
  • Вода – 150 мл
  • Чеснок – 5 зуб.

Способ приготовления: 

1. Ребра помойте, снимите пленки и порежьте. 

Как вкусно приготовить ребра

2. Добавьте специи и хорошо перемешайте.

Специи для мяса

3. Лук порежьте полукольцами, морковь брусочками. 

Овощи для блюда

4. Пожарьте ребра с двух сторон, в центр сковороды выложите специи, обжарьте их. 

Приготовление ребер

5. Туда же добавьте лук и морковь, чеснок и влейте воду, перемешайте и тушите под крышкой.

Готовые ребра с овощами и специями

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