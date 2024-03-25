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Будут очень сочными и мягкими: тушеные свиные ребрышки с луком и морковью на сковороде
Свиные ребра очень часто получаются жесткими и сухими, при этом они часто горят на сковороде. Кулинары советуют их перед приготовлением замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных тушеных свиных ребер с луком и морковью.
Ингредиенты:
- Свиньи ребра – 1,5 кг
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 3 шт.
- Специи – соль, кумин, хмели сунели, гранулированный чеснок – 0,5 ч. л.
- Вода – 150 мл
- Чеснок – 5 зуб.
Способ приготовления:
1. Ребра помойте, снимите пленки и порежьте.
2. Добавьте специи и хорошо перемешайте.
3. Лук порежьте полукольцами, морковь брусочками.
4. Пожарьте ребра с двух сторон, в центр сковороды выложите специи, обжарьте их.
5. Туда же добавьте лук и морковь, чеснок и влейте воду, перемешайте и тушите под крышкой.
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