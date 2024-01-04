Диетические рыбные котлеты без хлеба: понравятся даже детям
Рыба – очень ценный продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого человека. Особенно полезная она для детей. Но малыши часто отказываются от рыбы, из-за ее специфического вкуса. Поэтому лучшим решением будет приготовить котлеты.
Идея приготовления вкусных рыбных котлет без хлеба для детей опубликована на странице фудблогера с ником blw.babies в Instagram. Для изделий подходит хек или треска.
Ингредиенты:
- 150-200 г рыбы (можно хек, треску)
- 1 желток
- 1 средняя морковь
- специи по вкусу (сухой чеснок, укроп, петрушка)
Способ приготовления:
1. Филе рыбы тщательно проверить на косточки и положить в блендер.
2. Добавить сырую морковь, нарезанную на кусочки.
3. Отделить желток и добавить его в рыбу.
4. Добавить немного специй.
5. Все взбить в блендере до однородной смеси.
6. Слепить котлеты (выходит 8 штук).
7. Готовить котлеты на пару или тушить на сковороде.
8. Тушить: поджарить с обеих сторон на масле гхи до золотистой корочки, залить водой, накрыть крышкой и тушить 13-15 минут.
9. Если готовите в мультиварке – выбирайте необходимый режим.
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