Рыба – очень ценный продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого человека. Особенно полезная она для детей. Но малыши часто отказываются от рыбы, из-за ее специфического вкуса. Поэтому лучшим решением будет приготовить котлеты.

Идея приготовления вкусных рыбных котлет без хлеба для детей опубликована на странице фудблогера с ником blw.babies в Instagram. Для изделий подходит хек или треска.

Ингредиенты:

150-200 г рыбы (можно хек, треску)

1 желток

1 средняя морковь

специи по вкусу (сухой чеснок, укроп, петрушка)

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Способ приготовления:

1. Филе рыбы тщательно проверить на косточки и положить в блендер.

2. Добавить сырую морковь, нарезанную на кусочки.

3. Отделить желток и добавить его в рыбу.

4. Добавить немного специй.

5. Все взбить в блендере до однородной смеси.

6. Слепить котлеты (выходит 8 штук).

7. Готовить котлеты на пару или тушить на сковороде.

8. Тушить: поджарить с обеих сторон на масле гхи до золотистой корочки, залить водой, накрыть крышкой и тушить 13-15 минут.

9. Если готовите в мультиварке – выбирайте необходимый режим.

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