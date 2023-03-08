Идеальное дополнение к пюре, любой каше, макаронам – грибная подлива с куриным филе. Для того, чтобы мясо было сочным, добавьте сметану, молоко и муку.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной подливы из грибов, куриного филе, с чесноком и сметаной.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Шампиньоны – 6 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сметана – 300 г (от 15%)

Молоко – 400 мл

Мука – 1 ст. л.

Соль/перец – по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сметану смешайте с мукой, добавьте молоко и перемешайте.

2. В кастрюле или глубокой сковороде обжарьте нарезанную кубиками курицу, добавьте нарезанный лук, чеснок пропущенный через пресс.

3. Отдельно на сковороде обжарьте грибы.

4. К курице добавьте смесь из сметаны, грибы, готовьте еще 5 минут. После дайте постоять 30 минут.

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