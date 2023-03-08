Видео дня
Грибная подлива с мясом к кашам, пюре, макаронам за 20 минут: простой рецепт
Идеальное дополнение к пюре, любой каше, макаронам – грибная подлива с куриным филе. Для того, чтобы мясо было сочным, добавьте сметану, молоко и муку.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной подливы из грибов, куриного филе, с чесноком и сметаной.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Шампиньоны – 6 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сметана – 300 г (от 15%)
- Молоко – 400 мл
- Мука – 1 ст. л.
- Соль/перец – по вкусу
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сметану смешайте с мукой, добавьте молоко и перемешайте.
2. В кастрюле или глубокой сковороде обжарьте нарезанную кубиками курицу, добавьте нарезанный лук, чеснок пропущенный через пресс.
3. Отдельно на сковороде обжарьте грибы.
4. К курице добавьте смесь из сметаны, грибы, готовьте еще 5 минут. После дайте постоять 30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: