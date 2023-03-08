Грибная подлива с мясом к кашам, пюре, макаронам за 20 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Рецепт подливы

Идеальное дополнение к пюре, любой каше, макаронам – грибная подлива с куриным филе. Для того, чтобы мясо было сочным, добавьте сметану, молоко и муку.

Подлива с грибами

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной подливы из грибов, куриного филе, с чесноком и сметаной.

Рецепт подливы
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Шампиньоны – 6 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сметана – 300 г (от 15%)
  • Молоко – 400 мл
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль/перец – по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сметану смешайте с мукой, добавьте молоко и перемешайте.

Приготовление подливы

2. В кастрюле или глубокой сковороде обжарьте нарезанную кубиками курицу, добавьте нарезанный лук, чеснок пропущенный через пресс.

Мясо с луком

3. Отдельно на сковороде обжарьте грибы.

Жареные грибы

4. К курице добавьте смесь из сметаны, грибы, готовьте еще 5 минут. После дайте постоять 30 минут.

Готовая подлива

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