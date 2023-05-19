Кабачки – это универсальный овощ, который можно готовить разными способами и подавать на обед, перекус и ужин. Один из вариантов – вкусно запечь в духовке в виде палочек. В таком случае нужно выбрать удачную панировку, кляр и специи для того, чтобы будущие палочки были хрустящими и сочными.

В одном из кулинарных блогов (recepty_smachno_) в Instagram был опубликован рецепт кабачковых палочек в хрустящей панировке и кляре, которые вы легко приготовите в духовке всего за 10 минут.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт

панировочные сухари – 150 г

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сыр твердый – 150 г

яйца – 2 шт

чеснок – 1-2 зубчика

горчица – 1 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки промыть и порезать на небольшие брусочки.

2. Для кляра смешать горчицу, яйца, соль. перец и измельченный чеснок. Перемешать до однородности.

3. Отдельно натереть сыр на мелкой терке и смешать его с панировочными сухарями.

4. Теперь нужно каждый брусочек кабачка погрузить в кляр, а затем обвалять в смеси панировочных сухарей. Выложить на противень, застеленный паргаментом.

5. Запекать в предварительно разогрей духовке до 180 градусов до появления золотистой румяной корочки. Готово!

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