Из какой части лосося приготовить уху, чтобы блюдо было бюджетным: простая идея

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,0 т.
Из какой части лосося приготовить уху, чтобы блюдо было бюджетным: простая идея

Красная рыба всегда была дорогой. Обычно ее подают на праздники, такой продукт считается изысканным. Но можно приготовить и бюджетные блюда, если купить не филе, а другую часть – максимум вкуса и минимум средств.

Для ухи лучше всего использовать хребты – они не тяжелые по весу и из них получается очень сытный и наваристый бульон. Идеей поделилась Наталья Тимков на странице Пляцки и рецепты от Лилии Цвет в Facebook.

Приготовление красной рыбы

Ингредиенты:

  • вода – 2,5 л

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  • хребет красной рыбы – 400 г

  • картофель – 2 шт

  • морковь – 1 шт

  • лук – 1 шт

  • петрушка

  • укроп

  • лавровый лист – 1 шт

  • куркума, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В холодную воду поместить порезанный хребет, посолить.

  2. Довести до кипения и снять пену.

  3. Добавить лавровый лист, лук и хвостики от зелени перевязанные.

  4. Варим на медленном огне 15 минут.

  5. Достать рыбу, отделить мясо от костей.

  6. В бульон добавить нарезанный картофель и морковь.

  7. Достать зелень и добавить рис.

  8. Накрыть крышкой и варить 10 минут.

  9. Добавить рыбу, соль, перец и щепотку куркумы для цвета.

  10. Перемешать, бросить зелень.

  11. Выключить и дать настояться 15 минут.

А для того, чтобы максимально рационально использовать такую рыбу, из худших кусочков позвоночника можно приготовить суп, а лучшие оставить для жарки.

Хребты лосося жареные в кляре

Яйца и мука – ингредиенты для кляра

  • хребет лосося – 1 шт

  • яйца – 2 шт

  • вода – 1 ст. л

  • мука – 2 ст. л

  • соль по вкусу

  • черный перец по вкусу

  • лимонный сок по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовить хребет рыбы: промыть, срезать плавники, хвост и боковые полоски кожи с чешуей.

  2. Разрезать позвоночник на порционные куски, полить лимонным соком, поперчить, посолить по вкусу.

  3. Смешать яйца, муку, щепотку соли и воды – приготовить кляр.

  4. На сковороде разогреть растительное масло.

  5. Кусочки рыбы погрузить поочередно в кляр и отправить в сковородку.

  6. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.

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