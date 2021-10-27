Из какой части лосося приготовить уху, чтобы блюдо было бюджетным: простая идея

Красная рыба всегда была дорогой. Обычно ее подают на праздники, такой продукт считается изысканным. Но можно приготовить и бюджетные блюда, если купить не филе, а другую часть – максимум вкуса и минимум средств.

Для ухи лучше всего использовать хребты – они не тяжелые по весу и из них получается очень сытный и наваристый бульон. Идеей поделилась Наталья Тимков на странице Пляцки и рецепты от Лилии Цвет в Facebook.

Ингредиенты:

вода – 2,5 л

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хребет красной рыбы – 400 г

картофель – 2 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

петрушка

укроп

лавровый лист – 1 шт

куркума, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В холодную воду поместить порезанный хребет, посолить. Довести до кипения и снять пену. Добавить лавровый лист, лук и хвостики от зелени перевязанные. Варим на медленном огне 15 минут. Достать рыбу, отделить мясо от костей. В бульон добавить нарезанный картофель и морковь. Достать зелень и добавить рис. Накрыть крышкой и варить 10 минут. Добавить рыбу, соль, перец и щепотку куркумы для цвета. Перемешать, бросить зелень. Выключить и дать настояться 15 минут.

А для того, чтобы максимально рационально использовать такую рыбу, из худших кусочков позвоночника можно приготовить суп, а лучшие оставить для жарки.

Хребты лосося жареные в кляре

хребет лосося – 1 шт

яйца – 2 шт

вода – 1 ст. л

мука – 2 ст. л

соль по вкусу

черный перец по вкусу

лимонный сок по вкусу

Способ приготовления:

Подготовить хребет рыбы: промыть, срезать плавники, хвост и боковые полоски кожи с чешуей. Разрезать позвоночник на порционные куски, полить лимонным соком, поперчить, посолить по вкусу. Смешать яйца, муку, щепотку соли и воды – приготовить кляр. На сковороде разогреть растительное масло. Кусочки рыбы погрузить поочередно в кляр и отправить в сковородку. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.

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