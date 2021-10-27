Из какой части лосося приготовить уху, чтобы блюдо было бюджетным: простая идея
Красная рыба всегда была дорогой. Обычно ее подают на праздники, такой продукт считается изысканным. Но можно приготовить и бюджетные блюда, если купить не филе, а другую часть – максимум вкуса и минимум средств.
Для ухи лучше всего использовать хребты – они не тяжелые по весу и из них получается очень сытный и наваристый бульон. Идеей поделилась Наталья Тимков на странице Пляцки и рецепты от Лилии Цвет в Facebook.
Ингредиенты:
вода – 2,5 л
хребет красной рыбы – 400 г
картофель – 2 шт
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
петрушка
укроп
лавровый лист – 1 шт
куркума, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
В холодную воду поместить порезанный хребет, посолить.
Довести до кипения и снять пену.
Добавить лавровый лист, лук и хвостики от зелени перевязанные.
Варим на медленном огне 15 минут.
Достать рыбу, отделить мясо от костей.
В бульон добавить нарезанный картофель и морковь.
Достать зелень и добавить рис.
Накрыть крышкой и варить 10 минут.
Добавить рыбу, соль, перец и щепотку куркумы для цвета.
Перемешать, бросить зелень.
Выключить и дать настояться 15 минут.
А для того, чтобы максимально рационально использовать такую рыбу, из худших кусочков позвоночника можно приготовить суп, а лучшие оставить для жарки.
Хребты лосося жареные в кляре
хребет лосося – 1 шт
яйца – 2 шт
вода – 1 ст. л
мука – 2 ст. л
соль по вкусу
черный перец по вкусу
лимонный сок по вкусу
Способ приготовления:
Подготовить хребет рыбы: промыть, срезать плавники, хвост и боковые полоски кожи с чешуей.
Разрезать позвоночник на порционные куски, полить лимонным соком, поперчить, посолить по вкусу.
Смешать яйца, муку, щепотку соли и воды – приготовить кляр.
На сковороде разогреть растительное масло.
Кусочки рыбы погрузить поочередно в кляр и отправить в сковородку.
Жарьте до румяной корочки с обеих сторон.
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