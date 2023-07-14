Кабачки по-французски – это отличная консервация на зиму, которая готовится с добавлением горчицы в зернах. Овощи получаются упругие, хрустящие, пикантные и со сладким привкусом.

Фудблогер Татьяна Мещерякова (tetiana_meshcheriakova_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом консервированных кабачков по-французски с горчицей.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг

зонтики укропа

Маринад:

вода – 1 л

уксус – 100 мл

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соль – 2 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

французская горчица в зернах – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, очистить от кожуры, вырезать сердцевину и порезать брусочками.

2. Для приготовления маринада необходимо смешать воду, уксус, соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.

3. Далее добавить горчицу, перемешать и снять с огня.

4. На дно банки выложить зонтики укропа, утрамбовать кабачки и залить маринадом. Простерилизовать тары с кабачками 10 минут с момента закипания.

5. Герметично закрыть банки. Готово!

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