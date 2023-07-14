Кабачки по-французски на зиму: рецепт вкусной заготовки
Кабачки по-французски – это отличная консервация на зиму, которая готовится с добавлением горчицы в зернах. Овощи получаются упругие, хрустящие, пикантные и со сладким привкусом.
Фудблогер Татьяна Мещерякова (tetiana_meshcheriakova_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом консервированных кабачков по-французски с горчицей.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг
- зонтики укропа
Маринад:
- вода – 1 л
- уксус – 100 мл
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- французская горчица в зернах – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть, очистить от кожуры, вырезать сердцевину и порезать брусочками.
2. Для приготовления маринада необходимо смешать воду, уксус, соль и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.
3. Далее добавить горчицу, перемешать и снять с огня.
4. На дно банки выложить зонтики укропа, утрамбовать кабачки и залить маринадом. Простерилизовать тары с кабачками 10 минут с момента закипания.
5. Герметично закрыть банки. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: