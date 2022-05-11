Как приготовить диетические деруны без жарки в масле: рецепт
Блюда из картофеля считаются самыми любимыми, доступными и бюджетными. Одно из них – картопляники или деруны. Впрочем, их можно приготовить по-новому, а именно в духовке, дополнив блюдо овощами, сыром и любимыми специями. Получается не только вкусно, но довольно диетически и с минимальным содержанием масла.
Фудблогер Кристина Кей (kristinakey.blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картопляников с брокколи в духовке.
Ингредиенты:
картофель – 400 г
брокколи – 300 г
твердый сыр – 150 г
яйца – 2 шт
оливковое масло
Способ приготовления:
1. Картофель, брокколи и сыр натереть на терке.
2. Смешать все в глубокой миске.
3. Добавить яйца, соль и специи. Перемешать.
4. Получившуюся массу выложить в формы.
5. Сверху смазать оливковым маслом.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
7. Подавать со сметаной, соусом.
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