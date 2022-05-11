Блюда из картофеля считаются самыми любимыми, доступными и бюджетными. Одно из них – картопляники или деруны. Впрочем, их можно приготовить по-новому, а именно в духовке, дополнив блюдо овощами, сыром и любимыми специями. Получается не только вкусно, но довольно диетически и с минимальным содержанием масла.

Фудблогер Кристина Кей (kristinakey.blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картопляников с брокколи в духовке.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

брокколи – 300 г

твердый сыр – 150 г

яйца – 2 шт

оливковое масло

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Способ приготовления:

1. Картофель, брокколи и сыр натереть на терке.

2. Смешать все в глубокой миске.

3. Добавить яйца, соль и специи. Перемешать.

4. Получившуюся массу выложить в формы.

5. Сверху смазать оливковым маслом.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

7. Подавать со сметаной, соусом.

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