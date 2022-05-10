Как приготовить идеальную подливу с мясом: к картофелю, кашам и макаронам

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить идеальную подливу с мясом: к картофелю, кашам и макаронам

Всем известно, что подлива – это удачное дополнение ко многим блюдам: кашам, макаронам, картофельному пюре. И чаще всего ее готовят с мясом, ведь именно так она получается по-особому сытной и вкусной.

Рецепт универсальной подливки с мясом опубликован в кулинарном блоге tomka_recepti в Instagram.

Рецепт подливки с мясом

Ингредиенты:

  • мясо – 400 г

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • перец сладкий – 1/3 шт

  • мука – 2 ст. л.

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  • вода – 2 ст

  • соль перец

  • сушеный чеснок, паприка, базилик

  • кетчуп

  • сахар

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать и поставить жариться.

2. Добавить соль и перец. Хорошо обжарить.

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3 Нарезать лук и добавить к мясу. Жарить до мягкости лука.

4. Нарезать морковь и перец кубиками. Добавить к мясу и слегка поджарить.

Рецепт подливки к картофелю

5. Добавить муку. Перемешать.

6. Налить воду и тушить блюдо.

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7. Одновременно добавить специи, кетчуп и сахар. Тушить примерно 10-15 минут.

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