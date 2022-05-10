Как приготовить идеальную подливу с мясом: к картофелю, кашам и макаронам
Всем известно, что подлива – это удачное дополнение ко многим блюдам: кашам, макаронам, картофельному пюре. И чаще всего ее готовят с мясом, ведь именно так она получается по-особому сытной и вкусной.
Рецепт универсальной подливки с мясом опубликован в кулинарном блоге tomka_recepti в Instagram.
Ингредиенты:
мясо – 400 г
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
перец сладкий – 1/3 шт
мука – 2 ст. л.
вода – 2 ст
соль перец
сушеный чеснок, паприка, базилик
кетчуп
сахар
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать и поставить жариться.
2. Добавить соль и перец. Хорошо обжарить.
3 Нарезать лук и добавить к мясу. Жарить до мягкости лука.
4. Нарезать морковь и перец кубиками. Добавить к мясу и слегка поджарить.
5. Добавить муку. Перемешать.
6. Налить воду и тушить блюдо.
7. Одновременно добавить специи, кетчуп и сахар. Тушить примерно 10-15 минут.
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