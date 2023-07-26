Печень трески – очень вкусный и полезный продукт, который добавляют в салаты, закуски и делают из него намазки на бутерброды. Кроме того, это бюджетная основа для приготовления домашнего паштета, который особенно вкусно дополнить овощами, свежей зеленью и ароматными специями.

В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт вкусного паштета из печени трески, который вы приготовите всего за 5 минут.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

сок лимона – 10 мл

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соль – 1\2 ч. л.

черный перец – 1\4 ч. л.

копченая паприка – 1\2 ч. л.

печень трески – 240 г

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца и морковь до готовности. В готовом виде почистить и нарезать на меньшие куски.

2. Также почистить лук и порезать на меньшие куски.

3. В чашу блендера положить печень трески, морковь, лук, яйца, выжать сок лимона и добавить специи: соль, перец, паприку. Взбить все до однородной массы.

4. Получившуюся намазку выложить на поджаренный хлеб. Приятного аппетита!

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