Как приготовить паштет из печени трески: быстрый перекус за 5 минут
Печень трески – очень вкусный и полезный продукт, который добавляют в салаты, закуски и делают из него намазки на бутерброды. Кроме того, это бюджетная основа для приготовления домашнего паштета, который особенно вкусно дополнить овощами, свежей зеленью и ароматными специями.
В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт вкусного паштета из печени трески, который вы приготовите всего за 5 минут.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- сок лимона – 10 мл
- соль – 1\2 ч. л.
- черный перец – 1\4 ч. л.
- копченая паприка – 1\2 ч. л.
- печень трески – 240 г
Способ приготовления:
1. Заранее отварить яйца и морковь до готовности. В готовом виде почистить и нарезать на меньшие куски.
2. Также почистить лук и порезать на меньшие куски.
3. В чашу блендера положить печень трески, морковь, лук, яйца, выжать сок лимона и добавить специи: соль, перец, паприку. Взбить все до однородной массы.
4. Получившуюся намазку выложить на поджаренный хлеб. Приятного аппетита!
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