Как приготовить паштет из печени трески: быстрый перекус за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Как приготовить паштет из печени трески: быстрый перекус за 5 минут

Печень трески – очень вкусный и полезный продукт, который добавляют в салаты, закуски и делают из него намазки на бутерброды. Кроме того, это бюджетная основа для приготовления домашнего паштета, который особенно вкусно дополнить овощами, свежей зеленью и ароматными специями.

В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт вкусного паштета из печени трески, который вы приготовите всего за 5 минут.

Рецепт паштета из печени трески

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • сок лимона – 10 мл
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  • соль – 1\2 ч. л.
  • черный перец – 1\4 ч. л.
  • копченая паприка – 1\2 ч. л.
  • печень трески – 240 г

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца и морковь до готовности. В готовом виде почистить и нарезать на меньшие куски.

Как приготовить паштет из печени

2. Также почистить лук и порезать на меньшие куски.

3. В чашу блендера положить печень трески, морковь, лук, яйца, выжать сок лимона и добавить специи: соль, перец, паприку. Взбить все до однородной массы.

Из чего приготовить вкусный паштет и намазку на хлеб

4. Получившуюся намазку выложить на поджаренный хлеб. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить паштет из кабачков.

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