Как приготовить шоколадный брауни с вишней: без яиц и молока

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как приготовить шоколадный брауни с вишней: без яиц и молока

Брауни – это популярный шоколадный пирог, который получается особенно влажным и нежным. Десерт очень легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Его часто дополняют вишней, бананом, творогом или орехами – выходит тоже не менее вкусно.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного брауни с вишней, который готовится без яиц и молочных продуктов и его можно есть в пост.

Рецепт брауни с вишней без яиц, молока и сливочного масла

Ингредиенты:

  • мука – 120 г
  • сахар – 90 г
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  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • какао – 20 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • масло растительное – 40 г
  • вода – 100 г + 3 ч. л. растворимого кофе
  • вишня (в рецепте замороженная) – 100 г

Способ приготовления:

1. Кофе растворить в теплой воде, вишню очистить от косточек.

2. Смешать муку, сахар, ванильный сахар, какао и разрыхлитель.

Брауни с вишней

3. К сухим ингредиентам налить растительное масло и кофе, взбить тесто миксером до однородности. Тесто получится густое и тягучее.

4. Добавить в тесто вишню, перемешать.

Шоколадный пирог с вишней

5. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму. Выпекать при температуре 170 градусов 20-25 минут.

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