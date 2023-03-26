Брауни – это популярный шоколадный пирог, который получается особенно влажным и нежным. Десерт очень легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Его часто дополняют вишней, бананом, творогом или орехами – выходит тоже не менее вкусно.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного брауни с вишней, который готовится без яиц и молочных продуктов и его можно есть в пост.

Ингредиенты:

мука – 120 г

сахар – 90 г

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ванильный сахар – 1 ч. л.

какао – 20 г

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

масло растительное – 40 г

вода – 100 г + 3 ч. л. растворимого кофе

вишня (в рецепте замороженная) – 100 г

Способ приготовления:

1. Кофе растворить в теплой воде, вишню очистить от косточек.

2. Смешать муку, сахар, ванильный сахар, какао и разрыхлитель.

3. К сухим ингредиентам налить растительное масло и кофе, взбить тесто миксером до однородности. Тесто получится густое и тягучее.

4. Добавить в тесто вишню, перемешать.

5. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму. Выпекать при температуре 170 градусов 20-25 минут.

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