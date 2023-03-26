Как приготовить шоколадный брауни с вишней: без яиц и молока
Брауни – это популярный шоколадный пирог, который получается особенно влажным и нежным. Десерт очень легко приготовить из ингредиентов, которые есть дома. Его часто дополняют вишней, бананом, творогом или орехами – выходит тоже не менее вкусно.
Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадного брауни с вишней, который готовится без яиц и молочных продуктов и его можно есть в пост.
Ингредиенты:
- мука – 120 г
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- какао – 20 г
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- масло растительное – 40 г
- вода – 100 г + 3 ч. л. растворимого кофе
- вишня (в рецепте замороженная) – 100 г
Способ приготовления:
1. Кофе растворить в теплой воде, вишню очистить от косточек.
2. Смешать муку, сахар, ванильный сахар, какао и разрыхлитель.
3. К сухим ингредиентам налить растительное масло и кофе, взбить тесто миксером до однородности. Тесто получится густое и тягучее.
4. Добавить в тесто вишню, перемешать.
5. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму. Выпекать при температуре 170 градусов 20-25 минут.
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