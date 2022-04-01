Универсальная подлива с грибами и курицей за считанные минуты: как приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Универсальная подлива с грибами и курицей за считанные минуты: как приготовить

Привычное картофельное пюре, макароны или каши можно разнообразить и приготовить по-новому, а именно с подливкой. Благодаря ей блюдо становится полноценным и чрезвычайно сытным. Чаще всего подливку готовят с мясом и грибами.

Рецептом вкусной и сытной подливки с грибами и курицей поделилась фудблогер Илона Савчук (ilonna_savchuk) на своей странице в Instagram.

Рецепт подливки с грибами и курицей

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт

  • шампиньоны – 15 шт

  • лук – 1 шт

  • сметана – 3 ст. л.

Ингредиенты для подливки
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  • сыр твердый – 100 г

  • чеснок – 3 зубчика

  • соль, перец

  • зелень

Способ приготовления:

1. Нарезать грибы и лук. Обжарить до полуготовности.

Подливка с грибами в соусе

2. Нарезать филе и обжарить отдельно до золотистости.

3. Готовую курятину переложить к грибам. Тушить 5 минут.

Подливка с грибами и курицей к картофелю

4. Добавить соль, перец, сметану, измельченный чеснок. Тушить на слабом огне под крышкой 5 минут.

Зелень и сыр для подливки

5. Готовую подливу затереть сыром и добавить измельченную зелень. Перемешать.

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