Привычное картофельное пюре, макароны или каши можно разнообразить и приготовить по-новому, а именно с подливкой. Благодаря ей блюдо становится полноценным и чрезвычайно сытным. Чаще всего подливку готовят с мясом и грибами.

Рецептом вкусной и сытной подливки с грибами и курицей поделилась фудблогер Илона Савчук (ilonna_savchuk) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

шампиньоны – 15 шт

лук – 1 шт

сметана – 3 ст. л.

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сыр твердый – 100 г

чеснок – 3 зубчика

соль, перец

зелень

Способ приготовления:

1. Нарезать грибы и лук. Обжарить до полуготовности.

2. Нарезать филе и обжарить отдельно до золотистости.

3. Готовую курятину переложить к грибам. Тушить 5 минут.

4. Добавить соль, перец, сметану, измельченный чеснок. Тушить на слабом огне под крышкой 5 минут.

5. Готовую подливу затереть сыром и добавить измельченную зелень. Перемешать.

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