Универсальная подлива с грибами и курицей за считанные минуты: как приготовить
Привычное картофельное пюре, макароны или каши можно разнообразить и приготовить по-новому, а именно с подливкой. Благодаря ей блюдо становится полноценным и чрезвычайно сытным. Чаще всего подливку готовят с мясом и грибами.
Рецептом вкусной и сытной подливки с грибами и курицей поделилась фудблогер Илона Савчук (ilonna_savchuk) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт
шампиньоны – 15 шт
лук – 1 шт
сметана – 3 ст. л.
сыр твердый – 100 г
чеснок – 3 зубчика
соль, перец
зелень
Способ приготовления:
1. Нарезать грибы и лук. Обжарить до полуготовности.
2. Нарезать филе и обжарить отдельно до золотистости.
3. Готовую курятину переложить к грибам. Тушить 5 минут.
4. Добавить соль, перец, сметану, измельченный чеснок. Тушить на слабом огне под крышкой 5 минут.
5. Готовую подливу затереть сыром и добавить измельченную зелень. Перемешать.
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