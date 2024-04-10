Мясо для классических отбивных обычно погружают сначала в муку, а затем в яйцо. Но гораздо сочнее изделия будут в том случае, если от муки отказаться вообще – она не будет забивать мясо.

Идея приготовления сочных куриных отбивных без муки опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Кляр нужно сделать на яйцах, добавив несколько простых ингредиентов.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль, перец

яйца – 2 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

крахмал кукурузный или картофельный – 1 ст.л.

вода – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на кусочки.

2. Хорошо отбить и посолить.

3. В миске смешать яйца, перец, паприку, натертый чеснок, соевый соус.

4. Добавить разведенный в холодной воде крахмал.

5. Мариновать мясо 20 минут.

6. Жарить на разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

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