Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

Мясо для классических отбивных обычно погружают сначала в муку, а затем в яйцо. Но гораздо сочнее изделия будут в том случае, если от муки отказаться вообще – она не будет забивать мясо.

Идея приготовления сочных куриных отбивных без муки опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Кляр нужно сделать на яйцах, добавив несколько простых ингредиентов.

Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • соль, перец
  • яйца – 2 шт.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • крахмал кукурузный или картофельный – 1 ст.л.
  • вода – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

1. Мясо нарезать на кусочки.

2. Хорошо отбить и посолить.

Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

3. В миске смешать яйца, перец, паприку, натертый чеснок, соевый соус.

Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

4. Добавить разведенный в холодной воде крахмал.

Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

5. Мариновать мясо 20 минут.

Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

6. Жарить на разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими

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