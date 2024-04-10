Как приготовить вкусные куриные отбивные без муки: не будут сухими
Мясо для классических отбивных обычно погружают сначала в муку, а затем в яйцо. Но гораздо сочнее изделия будут в том случае, если от муки отказаться вообще – она не будет забивать мясо.
Идея приготовления сочных куриных отбивных без муки опубликована на странице суперфиналистки проекта "Мастер Шеф" Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Кляр нужно сделать на яйцах, добавив несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль, перец
- яйца – 2 шт.
- соевый соус – 2 ст.л.
- крахмал кукурузный или картофельный – 1 ст.л.
- вода – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на кусочки.
2. Хорошо отбить и посолить.
3. В миске смешать яйца, перец, паприку, натертый чеснок, соевый соус.
4. Добавить разведенный в холодной воде крахмал.
5. Мариновать мясо 20 минут.
6. Жарить на разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
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