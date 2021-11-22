Как приготовить яйцо бенедикт и голландский соус к нему: рецепт популярного завтрака
Яйцо бенедикт – популярный завтрак в мире, который часто подают в респектабельных гостиницах и домах всех "уважаемых людей". Блюдо представляет собой бутерброд на основе поджаренного тоста с яйцами-пашот, ветчиной или беконом. Обязательный компонент Бенедикта – это соус Голландез. Его не всем удается приготовить, но зная некоторые нюансы – это вполне реально.
Фудблогер yv.cooking рассказала, как приготовить известный завтрак яйцо бенедикт и голландский соус к нему. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Английская булочка, или хлеб
Бекон – 2 шт
Яйцо пашот
Для соуса:
Желток – 3 шт
Сливочное масло – 60 г
Белое вино\винный уксус – 1 ст. л.
Соль, перец
Способ приготовления:
1. Обжарить бекон и хлеб.
2. Поставить кастрюлю на водяную баню, добавить желтки, уксус или вино.
3. Когда соус начнет густеть, постепенно добавить масло, продолжая взбивать. Как только он приобретет нужную консистенцию – снять с огня.
Важно соус нужно готовить быстро и на слабом огне, чтобы не обратились желтки.
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