Как приготовить яйцо бенедикт и голландский соус к нему: рецепт популярного завтрака

Яйцо бенедикт – популярный завтрак в мире, который часто подают в респектабельных гостиницах и домах всех "уважаемых людей". Блюдо представляет собой бутерброд на основе поджаренного тоста с яйцами-пашот, ветчиной или беконом. Обязательный компонент Бенедикта – это соус Голландез. Его не всем удается приготовить, но зная некоторые нюансы – это вполне реально.

Фудблогер yv.cooking рассказала, как приготовить известный завтрак яйцо бенедикт и голландский соус к нему. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Английская булочка, или хлеб

Бекон – 2 шт

Яйцо пашот

Для соуса:

Желток – 3 шт

Сливочное масло – 60 г

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Белое вино\винный уксус – 1 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Обжарить бекон и хлеб.

2. Поставить кастрюлю на водяную баню, добавить желтки, уксус или вино.

3. Когда соус начнет густеть, постепенно добавить масло, продолжая взбивать. Как только он приобретет нужную консистенцию – снять с огня.

Важно соус нужно готовить быстро и на слабом огне, чтобы не обратились желтки.

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