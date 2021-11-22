Как приготовить яйцо бенедикт и голландский соус к нему: рецепт популярного завтрака

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
4,4 т.
Как приготовить яйцо бенедикт и голландский соус к нему: рецепт популярного завтрака

Яйцо бенедикт – популярный завтрак в мире, который часто подают в респектабельных гостиницах и домах всех "уважаемых людей". Блюдо представляет собой бутерброд на основе поджаренного тоста с яйцами-пашот, ветчиной или беконом. Обязательный компонент Бенедикта – это соус Голландез. Его не всем удается приготовить, но зная некоторые нюансы – это вполне реально.

Фудблогер yv.cooking рассказала, как приготовить известный завтрак яйцо бенедикт и голландский соус к нему. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Английская булочка, или хлеб

  • Бекон – 2 шт

  • Яйцо пашот

Блюдо подают на обжаренных тостах или булочках

Для соуса:

  • Желток – 3 шт

  • Сливочное масло – 60 г

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  • Белое вино\винный уксус – 1 ст. л.

  • Соль, перец

Сливочное масло и желтки – ингредиенты для соуса

Способ приготовления:

1. Обжарить бекон и хлеб.

2. Поставить кастрюлю на водяную баню, добавить желтки, уксус или вино.

3. Когда соус начнет густеть, постепенно добавить масло, продолжая взбивать. Как только он приобретет нужную консистенцию – снять с огня.

Соус Голландез

Важно соус нужно готовить быстро и на слабом огне, чтобы не обратились желтки.

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