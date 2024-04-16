Хек – это рыба, которая отлично подходит для запекания. В нем много мяса и чистить очень легко. Очень вкусно подавать в гречку или картофельное пюре. А для лучшего вкуса добавьте лук и морковь, которые всегда есть на кухне.

Идея приготовления запеченного хека на морковно-луковой подушке опубликована на кулинарной странице simeynuyblog в Instagram. Запекается максимум 30 минут.

Ингредиенты:

рыбка хек – 1 кг.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

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сметана – 100 г

горчица в зернах – 50 г

соевый соус – 50 г

лук натертый – 1 шт.

соль, перец, копченая паприка, специи для рыбы по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать все для маринада.

2. Залить рыбу.

3. Перемешать, накрыть.

4. Оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.

5. Далее обжарить лук и морковь.

6. Выложить на дно формы и на овощи выложить маринованную рыбу.

7. Полить оставшимся соусом.

8. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.

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