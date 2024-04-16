Как вкусно приготовить хек в духовке: рыба получится очень сочной
Хек – это рыба, которая отлично подходит для запекания. В нем много мяса и чистить очень легко. Очень вкусно подавать в гречку или картофельное пюре. А для лучшего вкуса добавьте лук и морковь, которые всегда есть на кухне.
Идея приготовления запеченного хека на морковно-луковой подушке опубликована на кулинарной странице simeynuyblog в Instagram. Запекается максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- рыбка хек – 1 кг.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 100 г
- горчица в зернах – 50 г
- соевый соус – 50 г
- лук натертый – 1 шт.
- соль, перец, копченая паприка, специи для рыбы по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать все для маринада.
2. Залить рыбу.
3. Перемешать, накрыть.
4. Оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.
5. Далее обжарить лук и морковь.
6. Выложить на дно формы и на овощи выложить маринованную рыбу.
7. Полить оставшимся соусом.
8. Накрыть смоченным пергаментом и запекать 30 минут при температуре 200 градусов.
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