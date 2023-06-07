Рыба сама по себе очень полезная и содержит немаловажные витамины для организма. Специалисты рекомендуют есть ее хотя бы 1-2 раза в неделю. Для того чтобы внести разнообразие в меню, можно запечь красную рыбу в духовке, дополнив овощами или просто специями.

В одном из блогов о правильном питании и спорте (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт запеченной красной рыбы с овощами, которую вы приготовите за 20-25 минут.

Ингредиенты:

стейк лосося (или форель) – 250 г

горошек замороженный (или свежий) – 50 г

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помидоры черри – 50 г

лимонный сок – 1\2 ст. л.

соль, перец, розмарин

Способ приготовления:

1. Подготовить к запеканию рыбу и овощи (если вы используете свежие, их нужно порезать).

2. В форму для запекания выложить рыбу, добавить овощи.

3. Посыпать солью и перцем, полить лимонным соком и добавить розмарин.

4. Запекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!

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