Килька в томате, как в СССР: рецепт домашней закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
132
Рецепт кильки в томате

Килька – очень бюджетная рыба, которую, как правило едят в соленом виде. А еще ее можно самостоятельно мариновать и консервировать заготовки с овощами и томатным соусом для приготовления борща. 

Килька в томате

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом домашней консервированной кильки в томате. 

Рецепт кильки в томате с овощами
Видео дня

Ингредиенты: 

  • килька – 3 кг
  • помидоры – 3 кг
  • морковь – 1 кг
  • перец сладкий – 1 кг
  • лук – 1 кг
  • соус  "Украинский" – 2 банки 
  • соль  – 100 г
  • сахар – 250 г
  • масло растительное – 500 мл
  • уксус – 3 ст. л.
  • Способ приготовления: 

1. Помидоры пропустите через мясорубку, к ним добавьте перец соломкой, лук полукольцами и морковь тертую, перемешайте и варите 40 минут.

Овощи для приготовления закуски

2. Далее добавьте соус "Украинский", соль, растительное масло, сахар и кильку, варите два часа на маленьком огне. Через два часа добавьте уксус, протушите еще 15 минут и разлейте по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте. 

Готовая закуски из кильки и овощей

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами

Сейчас мы готовим

Все рецепты