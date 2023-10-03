Килька в томате, как в СССР: рецепт домашней закуски на зиму
Килька – очень бюджетная рыба, которую, как правило едят в соленом виде. А еще ее можно самостоятельно мариновать и консервировать заготовки с овощами и томатным соусом для приготовления борща.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом домашней консервированной кильки в томате.
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Ингредиенты:
- килька – 3 кг
- помидоры – 3 кг
- морковь – 1 кг
- перец сладкий – 1 кг
- лук – 1 кг
- соус "Украинский" – 2 банки
- соль – 100 г
- сахар – 250 г
- масло растительное – 500 мл
- уксус – 3 ст. л.
- Способ приготовления:
1. Помидоры пропустите через мясорубку, к ним добавьте перец соломкой, лук полукольцами и морковь тертую, перемешайте и варите 40 минут.
2. Далее добавьте соус "Украинский", соль, растительное масло, сахар и кильку, варите два часа на маленьком огне. Через два часа добавьте уксус, протушите еще 15 минут и разлейте по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте.
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