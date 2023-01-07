Какую соль лучше выбрать для консервации, чтобы получилось вкуснее: советы

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Какую соль лучше выбрать для консервации, чтобы получилось вкуснее: советы

Важную роль в домашних соленьях, как ни странно, играет соль. Она оказывает влияние на качество и срок годности консервации. Впрочем, далеко не все виды подходят для приготовления.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какая соль лучше всего подходит для консервации и почему.

Какую соль можно использовать для консервации

Поваренная соль

Поваренная соль состоит из чистого натрия хлорида – это означает, что в ней нет разнообразных примесей и микроэлементов. В таком виде она идеально подходит для консервирования и засолки. Впрочем, чтобы в ней не образовывались комочки, к соли нередко добавляют добавку Е536, которая не подходит для приготовления заготовок.

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Можно ли использовать поваренную соль для консервации

Каменная соль

Каменная соль – это белая поваренная соль грубого помола, которая, как правило, содержит примеси. К ней относятся подвиды цветной соли – гималайскую. По сравнению с кухонной, она содержит больше минеральных веществ: кальция, железа, калия и магния. Что касается натрия, то его в разы меньше, чем в обыкновенной соли. Кроме того, в состав каменной соли входят вещества, которые не очень хорошо влияют на качество заготовок.

Можно ли использовать каменную соль для консервации

Морская соль

Морская соль мало отличается по вкусу от поваренной, чего нельзя сказать о химическом составе. В общем, использовать такой вид соли для консервирования можно, но точно сказать о качестве будущих заготовок сложно. Все потому, что кроме природного йода, не вредящего консервации, в состав морской соли входят другие минералы и даже частицы водорослей. По сравнению с поваренной, морская соль имеет неодинаковую степень солености, так что вы можете либо пересолить, либо недосолить заготовки.

Можно ли использовать морскую соль для консервации

Йодированная соль

Простыми словами, йодированная соль – это смесь каменной или морской соли с добавлением йодосодержащих солей, которую, как правило, используют для лечения йододефицита. О том, можно ли добавлять ее в консервацию, ответ неоднозначен – это зависит от состава соли.

Например, если на упаковке вы видите применение йодида калия вместе со стабилизатором (тиосульфатом натрия), то это говорит о том, что со временем такая соль теряет свои вкусовые свойства: вкус заготовок будет горьким, а сами продукты – мягкими. К тому же уменьшается срок хранения продукции.

Если в составе вы заметили пищевую добавку Е917, соль можно смело использовать. Наличие такого соединения свидетельствует о том, что оно не будет терять запах и вкус, что хорошо влияет на консервацию.

Можно ли использовать йодированную соль для консервации

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