Важную роль в домашних соленьях, как ни странно, играет соль. Она оказывает влияние на качество и срок годности консервации. Впрочем, далеко не все виды подходят для приготовления.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какая соль лучше всего подходит для консервации и почему.

Поваренная соль

Поваренная соль состоит из чистого натрия хлорида – это означает, что в ней нет разнообразных примесей и микроэлементов. В таком виде она идеально подходит для консервирования и засолки. Впрочем, чтобы в ней не образовывались комочки, к соли нередко добавляют добавку Е536, которая не подходит для приготовления заготовок.

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Каменная соль

Каменная соль – это белая поваренная соль грубого помола, которая, как правило, содержит примеси. К ней относятся подвиды цветной соли – гималайскую. По сравнению с кухонной, она содержит больше минеральных веществ: кальция, железа, калия и магния. Что касается натрия, то его в разы меньше, чем в обыкновенной соли. Кроме того, в состав каменной соли входят вещества, которые не очень хорошо влияют на качество заготовок.

Морская соль

Морская соль мало отличается по вкусу от поваренной, чего нельзя сказать о химическом составе. В общем, использовать такой вид соли для консервирования можно, но точно сказать о качестве будущих заготовок сложно. Все потому, что кроме природного йода, не вредящего консервации, в состав морской соли входят другие минералы и даже частицы водорослей. По сравнению с поваренной, морская соль имеет неодинаковую степень солености, так что вы можете либо пересолить, либо недосолить заготовки.

Йодированная соль

Простыми словами, йодированная соль – это смесь каменной или морской соли с добавлением йодосодержащих солей, которую, как правило, используют для лечения йододефицита. О том, можно ли добавлять ее в консервацию, ответ неоднозначен – это зависит от состава соли.

Например, если на упаковке вы видите применение йодида калия вместе со стабилизатором (тиосульфатом натрия), то это говорит о том, что со временем такая соль теряет свои вкусовые свойства: вкус заготовок будет горьким, а сами продукты – мягкими. К тому же уменьшается срок хранения продукции.

Если в составе вы заметили пищевую добавку Е917, соль можно смело использовать. Наличие такого соединения свидетельствует о том, что оно не будет терять запах и вкус, что хорошо влияет на консервацию.

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