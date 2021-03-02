Лазанья-суп: простой рецепт сытного блюда

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд. Сегодня мы делимся с вами рецептом лазанья-супа.
На самом деле лазаньей этот суп можно назвать с большой натяжкой. Это условное название появилось из-за того, что блюдо, по сути, готовится из тех же ингредиентов, что и итальянская запеканка: пасты и мясного соуса болоньезе. А вот соус Бешамель, которым смазывают каждый слой классической лазаньи, в суп не добавляют.
Понадобится:
говяжий фарш – 500 г
репчатый лук – 1 шт.
морковь – 2 шт.
сельдерей – 1 стебель
чеснок – 2-3 зубчика
томатный сок – 1 стакан
мясной бульон – 500 мл
растительное масло – для жарки
соль, перец, сушеный базилик – по вкусу
короткая паста – 2 жмени
Как готовить:
Овощи, помыть и почистить. Лук, чеснок, сельдерей и морковь мелко порезать. Сложить в кастрюлю, обжарить на небольшом огне пока овощи не станут мягкими.
Добавить фарш, посолить и поперчить, добавить сухой базилик. Хорошо перемешать с овощами и оставить тушиться. Периодически мешать, разбивая "комочки" фарша.
Когда мясо потеряет красноту, влить томатный сок и варим на среднем огне минут десять.
Долить бульон, всыпать пасту и перемешать. Варить 7-10 минут, пока макароны не будут готовы.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.
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