Лазанья-суп: простой рецепт сытного блюда

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд. Сегодня мы делимся с вами рецептом лазанья-супа.

На самом деле лазаньей этот суп можно назвать с большой натяжкой. Это условное название появилось из-за того, что блюдо, по сути, готовится из тех же ингредиентов, что и итальянская запеканка: пасты и мясного соуса болоньезе. А вот соус Бешамель, которым смазывают каждый слой классической лазаньи, в суп не добавляют.

Суп готовится из тех же ингредиентов, что и итальянская лазанья. Источник: aprettylifeinthesuburbs.com

Понадобится:

говяжий фарш – 500 г

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

сельдерей – 1 стебель

чеснок – 2-3 зубчика

томатный сок – 1 стакан

мясной бульон – 500 мл

растительное масло – для жарки

соль, перец, сушеный базилик – по вкусу

короткая паста – 2 жмени

Как готовить:

Овощи, помыть и почистить. Лук, чеснок, сельдерей и морковь мелко порезать. Сложить в кастрюлю, обжарить на небольшом огне пока овощи не станут мягкими. Добавить фарш, посолить и поперчить, добавить сухой базилик. Хорошо перемешать с овощами и оставить тушиться. Периодически мешать, разбивая "комочки" фарша. Когда мясо потеряет красноту, влить томатный сок и варим на среднем огне минут десять. Долить бульон, всыпать пасту и перемешать. Варить 7-10 минут, пока макароны не будут готовы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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