Лазанья-суп: простий рецепт ситної страви

У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв. Сьогодні ми ділимося з вами рецептом лазанья-супу.

Насправді лазаньєю цей суп можна назвати з великою натяжкою. Ця умовна назва з'явилася через те, що страва, по суті, готується з тих самих інгредієнтів, що і запіканка з фаршем: із пасти і соусу болоньєзе. А от соус Бешамель, яким змащують кожен шар класичної лазаньї, у суп не додають.

Суп готується з тих самих інгредієнтів, що й італійська лазанья. Джерело: aprettylifeinthesuburbs.com

Знадобиться:

яловичий фарш – 500 г

ріпчаста цибуля – 1 шт.

морква – 2 шт.

селера – 1 стебло

часник – 2-3 зубчики

томатний сік – 1 склянка

м'ясний бульйон – 500 мл

олія – для смаження

сіль, перець, сушений базилік – на смак

коротка паста – 2 жмені

Як готувати:

Овочі помити і почистити. Цибулю, часник, селеру та моркву дрібно порізати. Скласти в каструлю, обсмажити в олії на невеликому вогні, поки овочі не стануть м'якими. Додати фарш, посолити і поперчити, додати сухий базилік. Добре перемішати з овочами і залишити тушкуватися. Періодично мішати, розбиваючи "грудочки" фаршу. Коли м'ясо втратить червоний колір, влити томатний сік і варити на середньому вогні хвилин десять. Долити бульйон, всипати пасту і перемішати. Варити 7-10 хвилин, поки макарони не будуть готові.

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