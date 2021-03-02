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Лазанья-суп: простий рецепт ситної страви

1.7т
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У рубриці "Суп дня" редакція FoodOboz розповідає прості рецепти приготування перших страв. Сьогодні ми ділимося з вами рецептом лазанья-супу.

Насправді лазаньєю цей суп можна назвати з великою натяжкою. Ця умовна назва з'явилася через те, що страва, по суті, готується з тих самих інгредієнтів, що і запіканка з фаршем: із пасти і соусу болоньєзе. А от соус Бешамель, яким змащують кожен шар класичної лазаньї, у суп не додають.

Суп готується з тих самих інгредієнтів, що й італійська лазанья.
Суп готується з тих самих інгредієнтів, що й італійська лазанья. Джерело: aprettylifeinthesuburbs.com

Знадобиться:

  • яловичий фарш – 500 г

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • морква – 2 шт.

  • селера – 1 стебло

  • часник – 2-3 зубчики

  • томатний сік – 1 склянка

  • м'ясний бульйон – 500 мл

  • олія – для смаження

  • сіль, перець, сушений базилік – на смак

  • коротка паста – 2 жмені

Як готувати:

  1. Овочі помити і почистити. Цибулю, часник, селеру та моркву дрібно порізати. Скласти в каструлю, обсмажити в олії на невеликому вогні, поки овочі не стануть м'якими.

  2. Додати фарш, посолити і поперчити, додати сухий базилік. Добре перемішати з овочами і залишити тушкуватися. Періодично мішати, розбиваючи "грудочки" фаршу.

  3. Коли м'ясо втратить червоний колір, влити томатний сік і варити на середньому вогні хвилин десять.

  4. Долити бульйон, всипати пасту і перемішати. Варити 7-10 хвилин, поки макарони не будуть готові.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати бульйон. Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону зі свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
рецепт Суп дня
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