На вкус как мясо: тушеные баклажаны в сметане для сытного ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт баклажанов в сметане

Если вы не едите мясо, его можно заменить овощами, например, баклажанами, спаржевой фасоль, бобовыми. Для того, чтобы баклажаны на вкус были, как мясо, кулинары советуют добавить сливки при приготовлении. 

Баклажаны для приготовления вкусных блюд

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом тушеных баклажанов с луком и морковью, которые будут идеальным блюдом для обеда и ужина. 

Рецепт баклажанов
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Ингредиенты: 

  • лук – 1 шт.
  • баклажаны – 2-3 шт.
  • морковь – 2 шт. 
  • вода – 50 мл
  • сливки или сметана 
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистите от кожуры, порежьте кубиком, обжарьте до золотистости. Добавьте лук и морковь, тушите с водой до мягкости, накройте крышкой.

Жареные овощи

2. Когда баклажаны приготовились, добавьте соль и перец по вкусу, лавровый лист и сливки, примерно 50 мл, но их можно заменить сметаной, тушите еще около 5 минут. 

Готовые баклажаны

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